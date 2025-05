VM-målvakten om klubbytet: ”Skiljer sig ganska mycket”

Trots att hon bara är 22 år har Ida Boman hunnit med tre VM, ett OS och fyra säsonger i SDHL.

Nu lämnar landslagsmålvakten Djurgården för spel i nykomlingen Färjestad.

– Förutsättningarna skiljer sig ganska mycket mellan Djurgården och Färjestad, säger målvakten till hockeysverige.se.

Ida Boman byter Djurgården mot Färjestad.

Foto: Ronnie Rönnkvist

SOLLENTUNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

En av Djurgårdens viktigaste spelare de senaste säsongerna har varit målvakten Ida Boman.

Trots att hon ännu bara är 22 år har hon hunnit med tre VM och ett OS. Hon debuterade i Djurgårdens A-lag redan säsongen 2018/19, men nu är tiden i klubben över. Ny klubbadress blir i stället hårt satsande Färjestad med hennes tidigare landslagskompis Emma Murén som sportchef.

– Emma hörde av sig lite till mig under VM. Jag sa då att jag ville först och främst ta VM, men det var såklart jättekul att hon hörde av sig, berättar Ida Boman då hockeysverige.se träffar henne för en intervju på Sollentunavallen intill natursköna Edsviken.

– Jag hade då fortfarande mycket tankar på Djurgården och har brottats lite med hur jag skulle göra, om jag skulle ta chansen och byta eller vara kvar.

Trots tankar på en fortsättning i Djurgården valde hon alltså att lämna klubben.

– Förutsättningarna jag får i Färjestad är otroligt bra för en satsning framåt. Det är största anledningen. Just förutsättningarna skiljer sig ganska mycket mellan Djurgården och Färjestad.

– Sedan har Djurgården varit mitt hem under en lång tid, så det var ett ganska svårt val. Nu, efter att jag tagit det här beslutet, känns det jättebra.

Hyllar Färjestads satsning

Hur ser du på den satsning Färjestad gör på sitt SDHL–lag?

– Det är verkligen en jättebra satsning och känns som klubben och föreningen vill inkludera damerna. Jag fick en jättebra känsla och respons av Emma.

– Jag tror att det kommer bli jättebra i framtiden och vi behöver fler klubbar som gör som Färjestad. Det kommer bli grymt.

Ida Boman har även hört mycket gott om sin nya tränare Johan Fransson.

– Det blir spännande. Kanske att jag inte har jättebra koll på honom sedan tidigare (skratt), men av det jag hört av alla är han grym både som person och coach.

Målvaktstränare i Färjestad är Sebastian Blomqvist.

– Jag har snackat lite med honom och jag fick en jättebra känsla där också. Han kommer hjälpa mig bra framåt i utvecklingen.

Ida Boman.

Foto: Ronnie Rönnkvist

SDHL-debuterade som 15-åring

Ida Boman gjorde sin första match för Djurgården 2018. Under sina sju säsonger i SDHL har hon totalt spelat 112 matcher.

– Jag kom in i Djurgården som 15-åring gjorde några matcher. Det var innan gymnasiet. Sedan blev Djurgården valet i gymnasiet, men jag blev utlånad till ett kill-lag första två säsongerna för att få spela lite mer med killar.

– Efter det tog jag klivet in i damlaget och sedan dess har jag fått ganska mycket förtroende. Utvecklingen jag fått i Djurgården är något som verkligen har hjälpt mig. Samtidigt har det varit en jätterolig resa. Det har, som sagt var, känts som mitt hem och det kommer bli lite tråkigt att lämna sitt hem.

Vad har varit roligaste bitarna under resan i Djurgården?

– Jag har haft så otroligt bra lagkamrater och väldigt roligt. Vi kanske inte har varit topp, topplag, men det har varit väldigt bra för mig att spela i ett lag som fått ganska mycket skott emot sig. Fått kämpa lite på det sättet, som ”underdogs”. Jag tror det har stärkt både Djurgården och mig som person.

– Dessutom har jag haft en väldigt bra målvaktstränare i Djurgården i Erik Ladhe. En superbra person som hjälpt mig mycket i min utveckling.

Tuffaste bitarna?

– Svårt… Lite som vi var inne på innan, att förutsättningarna inte alltid varit dom bästa. Vi har fått slita lite med träningstiderna. Det har varit väldigt tidiga mornar och ibland sena kvällar eftersom många i laget jobbar.

– Sedan har det varit svårt med istider eftersom det är Djurgården, AIK, Djurgårdens J20, J18 och damlaget. Alla slåss om en och samma is. Då har det varit ganska tufft på det sättet, men jag tycker ändå att det varit väldigt bra ändå och vi gjort det bästa av det.

Första gången hockeysverige.se träffade Ida Boman för en intervju var hon 15 år, ganska blyg och just debuterat i SDHL.

– Jag skulle absolut inte säga att jag är samma person i dag. Jag har växt som person, mognat, och jag tror att jag blivit mer självsäker.

– Det tror jag har att göra med att jag fick mycket förtroende från början och alltid haft personer runt om som trott på mig. Dels här i Sollentuna dels i Väsby och Djurgården.

Ida Boman debuterade i SDHL redan som 15-åring.

Arkivbild: Ronnie Rönnkvist

Avslutade säsongen med VM-spel

Senaste säsongen spelade hon 29 matcher i grundserien och fyra i slutspelet. En säsong som hon personligen är nöjd med.

– Jag tycker att jag gjorde en bra säsong och tog kliv i min utveckling. Framför allt i självförtroendebiten.

– Dessutom har jag haft otroligt roligt och mått väldigt bra den här säsongen. Sedan fick jag avsluta den med ett VM, vilket var jätteskönt.

Hur ser du tillbaka på VM–turneringen?

– Vi gjorde ett starkt gruppspel. Sedan kom vi inte upp i den nivån vi ville mot Finland och definitivt inte mot Schweiz.

– Vi kommer ta flera kliv och vi har tagit otroliga kliv senaste åren. Jag tror att det här VM:et var bra för oss att se att vi har lite kvar till andra lagen i att vara bäst när det gäller. Vi har ändå slagit Finland, Schweiz och Tjeckien under säsongen, men det gäller att vara just bäst när det gäller.

Kvartsfinal, kvartsfinal igen och igen, ni har ännu inte tagit nästa steg upp till medaljmatcher, vad tror du har fattats?

– Främst tror jag att det är målskyttet vi måste bli lite mer skärpta i. Vi skapar väldigt mycket, men sätter inte dit puckarna.

– Det börjar med träningarna och vi har nu haft en otroligt bra vecka på Kreta där vi haft mycket skotträning. Framför allt att skjuta när man har hög puls, är stressad eller i situationer som är lite obekväma. Där tror jag att många andra länder ligger före oss.

– Kanske också att göra saker i fart. Öva lite mer på att flytta pucken snabbare och dom här olika ”skillsen” i farten.

Hur känner du att Damkronorna utvecklats sedan 2022 då du debuterade?

– Det har kommit in väldigt många unga och hungriga spelare som jag tror pushar på bra underifrån. Dessutom kommer det upp fler och konkurrensen blir tuffare och tajtare.

– Jag tror att det kommer hjälpa oss och hela damhockeyn framåt. Främst skulle jag säga att det blivit bredare och, som sagt var, tajtare som utvecklats mest.

– Men också att det ska vara en on/off-knapp. Att när vi ska köra så kör vi, men när vi inte kör skrattar och har väldigt kul tillsammans.

Driver ni på varandra fullt ut i omklädningsrummet och har högt till tak?

– Ja, det tycker jag. Där har det blivit en stor skillnad under åren. Många kan säga till och ge lite feedback. Jag tror att det är något dom även det kommer hjälpa dom flesta spelarna i sin utveckling.

Ida Boman.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Målet: PWHL

Sedan en par säsonger tillbaka har PWHL startat upp i Kanada och USA. Bland annat spelar Ida Bomans målvaktskollega i Damkronorna, Emma Söderberg där, men än så länge är det inte aktuellt att även 22-åringen från Sollentuna norr om Stockholm ska försöka ta en plats i den ligan.

– Klart att det är ett mål att komma dit. Just nu ser jag bara till nästa säsong med Färjestad och att ta kliv i min utveckling.

– Jag har pratat med Emma ganska mycket om hur det är där borta. Det har varit kul att höra hennes tankar. Framför allt att det är ett så otroligt publikstöd. Det skulle vara riktigt häftigt att få spela inför så mycket publik i varje match. Det är något jag drömmer om.

När flyttar du och Stockholmsmaffian (Ida Boman, Michelle Löwenhielm och Annie Silén) till Karlstad?

– Vi drar i gång första augusti. Förhoppningsvis har vi en camp med landslaget innan det. Jag börjar flytta lite smått under sommaren, men framför allt kommer det bli mycket fys här hemma.

Hur bra kan Färjestad som nykomling bli nästa säsong?

– Vi kommer vara ett hungrigt lag som kanske får jobba lite hårdare under första säsongen. Det ska bli jättespännande att se hur vi kan tackla det här, men jag tror vi kommer vara en väldigt bra grupp och en trupp som kan vara med och utmana, avslutar Ida Boman.