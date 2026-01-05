Bytte regerande mästarna – mot degraderade Leksand

Efter att ha kommit fram i Frölunda har nu Öckerö-tjejen Holly Boney flyttat till Dalarna. Där 21-åringen går för att spela upp Leksand i högsta ligan igen.

— Det är lite som Öckerö, familjärt och nära till allt, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Holly Boney skrev på för Leksand inför den här säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Leksand har byggt om sedan degraderingen från SDHL till NDHL. Just nu leder man Damallsvenskan Norra i en överlägsen stil före AIK. En av de nya spelarna som gjort ett starkt avtryck är 21-åriga Holly Boney från Öckerö i Göteborgs skärgård.

— Jag kände att det var dags för ett nytt äventyr. När nu Leksand skulle bygga om var jag och hälsade på och det kändes bra när jag var här. Kul att komma ifrån och testa på något nytt, säger Holley Boney då hockeysverige.se träffar henne i Tegera Arena för en intervju.

Hur var hockeymiljön på Öckerö under uppväxten?

— Den var ganska bra. Det finns Skärgårdens Sportklubb som jag tycker är en väldigt bra organisation. Dom främjar för att det ska gå bra för alla.

En av bästa vännerna från Öckerö är Frölundas Tilde Utbult.

— Vi är familjekompisar. Våra bröder är lika gamla och då blev det att vi hängde ihop. Sedan började vi spela hockey och hennes pappa, Jörgen Utbult, är också coach. När jag sedan började spela med 06:orna blev det att vi började umgås.

Det är idolen: ”Den tjejen jag såg upp till mest”

Hur mycket kontakt har ni båda då hon är i Göteborg och du här i Leksand?

— Det blir lite till och från såklart, men vi hörs av ganska mycket ändå. När jag är hemma är det henne jag först hälsar på.

— Det går bra för henne i Frölunda och spelar just nu i Damjuniorerna där. Nu vet jag inte riktigt vad hon ska göra nästa säsong. Hon gör i alla fall mycket mål i Damjuniorerna och en poängspruta har hon alltid varit.

Holly Boneys förebild ute på Öckerö var såklart Hanna Olsson.

— Såklart. Det var den tjejen jag såg upp till mest. När jag spelade fanns det inte så många tjejer där som spelade hockey, men det kom flera efter ett tag.

— Hanna har jag sett i ishallarna och, som sagt var, jag har sett upp till henne lite. Dessutom spelade hon med min bror.

Hanna Olsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

När Holly Boney och Tilde Utbult bytte från Skärgården till Frölunda innebar det också fick pendla in till Frölundaborg från Öckerö.

— Det blev lättare med skolan då. Vi åkte in på morgonen, gick i skolan och åkte sedan direkt till träning. Totala restiden var en och en halv timme, men man vande sig till slut med det och jag tyckte inte det var så farlig.

Flyttade till Leksand: ”Väldigt nöjd”

21-åringen från Öckerö var dessutom med några matcher i det Frölunda som tog steget upp i SDHL 2023.

— Det var kul att fått vara med på den resan, absolut. Jag tycker att Frölunda gör det väldigt bra. Det är mycket i media och man är väldigt inkluderande.

— Jag tror det gör mycket för tjejhockeyn i Göteborg, vilket är jättekul. Det är flera lag som nu blivit uppstartade och fler klubbar som har tjejlag. Vi har även ett i skärgården vilket är jättekul att se.

Tilde Utbult är en annan lovande spelare från Öckerö. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu är du här i Leksand, hur har första tiden varit?

— Det har varit bra, säger Holly Boney samtidigt som hon tittar ut på drivorna av snö utanför hallen och skrattar lite innan hon fortsätter:

— Fys och is är bra samtidigt som laget är väldigt härligt, så jag är väldigt nöjd.

Hur trivs du med att bo i Leksand?

— Det är lite som Öckerö, familjärt och nära till allt. Nu är det hockeyn jag är här för så det blir att jag mest är här.

Holly Boney och Leksand jagar SDHL-plats

Så här långt har hon svarat för två mål och totalt åtta poäng på elva matcher.

— Jag blev skadad i början av säsongen så det har nu mest varit att komma tillbaka och hitta spelet eftersom det är en lite ny spelstil för mig.

— Nu har det gått bättre senaste matcherna innan jul och jag känner att jag ändå gjort det helt okej.

Vad är styrkan i den här gruppen?

— Vi har många som kan sätta pucken i mål och som man kan lita på där. Sedan tycker jag att vi alla jobbar hårt. Alla strävar efter att göra det bästa vi kan varje träning och match.

Kommer Frölunda och Leksand mötas i SDHL kommande säsong?

— Vi tar det lite match för match. Sedan får vi se. Vi hoppas på det bästa såklart, avslutar Holly Boney med ett leende.