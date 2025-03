Det blev en tidigare Leksandsspelare som sköt ut Leksand ur SDHL – och Färjestad upp i högstaligan. Wilma Johansson skrev in sig i historieböckerna genom att sätta övertidsmålet som avgjorde den längsta matchen i svensk hockeyhistoria.

– Jag är ganska stark mentalt, men det här tog på det mentala också, säger Wilma Johansson till hockeysverige.se.

Wilma Johansson sköt upp Färjestad i SDHL på söndagen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Färjestad blev historiska på två vis i kväll. Dels, efter 156 minuters speltid, vann de mot Leksand med 2-1, vilket innebär att det är Sveriges längsta hockeymatch i serie eller kval genom alla tider. Dels är Färjestad klara för spel i SDHL för första gången.



Matchvinnare för Färjestad i slutet av femte övertidsperioden – tidigare leksandsspelaren Wilma Johansson.



– Det var faktiskt helt sjukt, berättar en trött Wilma Johansson när hockeysverige.se ber henne klä ord på känslan när hon såg pucken leta sig in bakom Emma Polusny.

– Dessutom är det första matchen där jag spelat så här länge. Jag var helt slut efter femte perioden, men jag och alla i laget hade ändå en bra känsla i kroppen. Att vi skulle vända på det här och vinna den här matchen.



Hur låter din sammanfattning av den här historiskt långa matchen?

– Första tre perioderna kunde gå åt vilket håll som helst. I period fem tyckte jag Leksand var lite snäppet bättre än oss.

– Sedan tycker jag att vi dominerade resterande delen av matchen även om dom ledde skotten. Det lär ha stått 81-16 eller något sådant. (det blev 98-79 i skott reds. anm.) Jag finner inga andra ord än att det var skitkul.

Åt godis i pauserna: ”Fanns allt möjligt”

Var det mest fysiskt eller mentalt jobbigt?

– Jag är ganska stark mentalt, men det här tog på det mentala också. Det är först nu, dom här tre matcherna, vi har fått känna på att spela fysiskt.

– Det var riktigt kul att vi fick avsluta det här på bästa möjliga sätt.



Vad stod på menyn i pauserna för att ni skulle få energi när det började närma sig sex, sju perioder?

– Det var lite blandat och fanns allt möjligt att äta. Korv med bröd, kexchocklad, godis…



Har du något favoritgodis?

– Ja, jag har ett favoritgodis, choklad, småknatte, men det fanns inte i omklädningsrummet.



Vad är det som tagit det här laget till SDHL?

– Alla spelare i laget har haft samma mål, att vi strävat efter samma sak och det var att oss upp till SDHL.

– Det kändes som klubben lagt in allt möjligt nu för att ge oss chansen att kliva upp den här säsongen. Det har varit skitkul att fått vara med på den här resan.

Wilma Johansson lider med tidigare lagkamraterna

Du låter ganska trött, hur mår kroppen just nu?

– Ja, jag är trött. Slut, säger Wilma Johansson med ett lätt skratt.



Samtidigt var det många av dina före detta lagkompisar ni spelade ut ur SDHL, hur var det att se deras besvikelse efter matchen?

– Jag lider med dom. Det var tråkigt att se tjejerna, men jag hade som mål att spela upp Färjestad till högsta ligan. Jag lyckades med det, men att det var mot just Leksand var väldigt tråkigt.



Vad händer i kväll?

– Ingen aning. Det återstår att se, avslutar Wilma Johansson innan hon kliver in i bussen med destination Karlstad.