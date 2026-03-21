Damkronornas OS-stjärnor klara för collegefinal

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson gick miste om en medalj med Damkronorna på OS. Men nu kan de avsluta säsongen som vinnare. Deras Ohio State University är nämligen klart för final i den amerikanska collegehockeyn i morgon söndag. En final där de möter Wisconsin – för fjärde året i rad.

Det har blivit något av en modern klassiker i collegehockeyn: Ohio State mot Wisconsin med allt på spel.

Efter segrar i sina respektive semifinaler i Women’s Frozen Four är lagen klara för ännu ett möte i NCAA-finalen – det fjärde raka mellan de två WCHA-giganterna.

Men för Wisconsin satt avancemanget långt inne.

Semifinalen mellan Wisconsin och Penn State utvecklade sig till en riktig rysare. Inför ett rekordstort Frozen Four-publikt på 5 000 åskådare chockade Penn State när Tessa Janecke gav laget ledningen tidigt i matchen.

Wisconsin svarade snabbt genom Laila Edwards, framspelad av Kirsten Simms, och därefter följde en svängig tillställning där lagen turades om att göra mål.

Badgers gick in i tredje perioden med ledning efter mål av Adela Sapovalivova, men med mindre än fem minuter kvar kvitterade Janecke på ett friläge och tvingade fram förlängning.

Där klev Kirsten Simms fram – precis som i fjolårets final. Efter en utvisning på Penn States Kendall Butzee avgjorde hon med sitt 26:e mål för säsongen och säkrade en 4–3-seger.

Edwards, Simms och Sapovalivova stod alla för tre poäng vardera, medan målvakten Ava McNaughton räddade 22 skott. I Penn State hade Damkronornas OS-forward Nicole Hall en assist.

Ohio State utklassade sig till final

I den andra semifinalen var det aldrig något snack.

Topprankade Ohio State körde över Northeastern med 5–0 efter att ha avgjort matchen redan i första perioden. Joy Dunne ledde offensiven när Buckeyes gick upp till 4–0 efter 20 minuter.

Totalt hade laget fem olika målskyttar och vann skotten med klara 42–18. Målvakten Hailey MacLeod höll nollan och noterades för sin sjunde shutout för säsongen. Hilda Svensson och Mira Jungåker noterades för varsin assistpoäng i matchen medan Jenna Raunio lämnade isen poänglös. I Northeasterns kasse stoppade svenska målvakten Lisa Jönsson 37 skott i förlustmatchen.

Segern innebär att Ohio State nu är klart för sin femte raka NCAA-final.

Att samma två lag möts i final fyra år i rad är närmast unikt. Wisconsin har vunnit två av de tre senaste finalerna (2023 och 2025), medan Ohio State tog titeln 2024.

Hilda Svensson gör sin första säsong i NCAA efter att ha lämnat HV71. Hon har omedelbart blivit lagets stora stjärna med 51 poäng (18+33) på 32 matcher. Mira Jungåker gör sin andra säsong på skolan och har 24 poäng (6+18) på 28 matcher. Jenna Raunio har 14 poäng (1+13) på 25 matcher under sin första säsong på skolan. Alla tre har sin bakgrund i HV71:s SDHL-lag.

Under söndagen har de chans att få avsluta säsongen i dur efter att de gått miste om ett OS-brons i Milano med Damkronorna förra månaden.