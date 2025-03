Lämnar Leksand efter degraderingen: ”Många alternativ”

Inför säsongen kom hon till Leksand som en del av en nysatsning.

En degradering senare bekräftar nu Hilda Ljungberg att hon lämnar SDHL-laget.

– Jag har kontakt med olika SDHL och NDHL-klubbar, säger hon till hockeysverige.se.

Hilda Ljungberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Leksands säsong i SDHL slutade med ett fiasko och kommande säsong blir det spel i NDHL för kullorna. Frågan är såklart hur satsningen kommer se ut framöver och vilka spelare klubben får behålla. Så här långt har det varit väldigt tyst kring det utåt sett. En av lagets bästa spelare under säsongen har varit värvningen från Brynäs, Hilda Ljungberg.



– Om jag ser till början av säsongen tycker jag att det var väldigt bra och jag trivdes med gruppen vi var. Sedan blev det resultatmässigt ganska tufft, säger Hilda Ljungberg till hockeysverige.se.



Hur kunde det bli som det blev prestationsmässigt, vad fattades?

– Jag tror att ingen har missat det, men målskyttet har varit det stora bekymret under hela säsongens gång.



Upplever du att ni ändå varit med hela vägen i matcherna?

– Vi har haft väldigt många ettmålsförluster. Det har varit tajt och vi har inte känt oss utspelade. Sedan har det varit vissa matcher som glidit i väg.

– Det har varit tufft och blev ännu tuffare när förlusterna ramlade in efter varandra, men vi har verkligen försökt kriga på.

Föll i rekordlånga matchen

Allt avgjordes till slut i den åttonde perioden av tredje kvalmatchen mot Färjestad. En historisk lång match som till slut gav resultatet degradering för Leksand.



– Det var en match som gav rekord på många sätt. Givetvis var det tufft där och då. Vi försökte bara kriga på och jag var helt slut redan efter fem, sex perioder.

– När man väl är där krigar man och allt vi ville var att vinna. Dessutom var det två bra målvakter. Tyvärr så snubblade vi på målsnöret och så kan det tyvärr bli ibland.



Hur mådde kroppen framåt sjunde perioden?

– (Skratt) Jag var trött, vilket jag inte ska sticka under stolen med. Det här är ändå vad jag brinner för och det var otroligt kul så det var bara att köra när jag väl var inne i det.



Hilda Ljungberg svarade för sex mål och totalt tio poäng på 34 matcher från sin backposition.



– Om jag tänker bort resultaten så är jag nöjd och tycker att jag har utvecklats otroligt mycket i Leksand på grund av att jag fått mycket speltid och förtroende från både tränare och sportchef. Just nu vill jag bara framåt och utvecklas ännu mer.

Hilda Ljungberg för Leksand i SDHL. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Är det framför allt mentalt eller hockeymässigt du utvecklats mest?

– Jag skulle säga att jag utvecklats på alla sätt och vis. Ännu en grej att stoppa i ryggsäcken, att det inte gick som jag hade planerat. Då får jag försöka lära mig av det, växa ännu mer som hockeyspelare och person.

– Jag ska inte ljuga om att det varit tufft mentalt, men jag försöker bara se tillbaka på säsongen som en lärdom och på saker som var bra.

Lämnar Leksand: ”Kontakt med olika klubbar”

Blir du kvar i Leksand kommande säsong?

– Nej, det blir jag inte. Mitt mål är, som sagt var, att fortsätta utvecklas och vara med om att ta svensk hockey framåt.

– Jag vill absolut vara kvar i SDHL, fortsätta min karriär uppåt och framåt. Det är lite så jag tänker just nu och har inte kommit så mycket längre än att försöka smälta säsongen som varit och sedan fortsätta träna på här hemma.



Har klubbar redan börjat visat intresse för dina tjänster till nästa säsong?

– Jag har kontakt med olika SDHL och NDHL-klubbar. Det är kul att klubbar hör av sig, men just nu har jag inte tagit tag i något ännu.

– Jag har bara, som sagt var, försökt smälta säsongen och komma hem och landa lite.



Finns till och med landslagsspel med i tankarna under nästa säsong?

– Det vore otroligt kul och det jag strävar efter. Jag tror alla velat det sedan man varit en liten flicka, så landslaget är något jag vill fortsätta försöka nå upp till.



Hur nära i tiden är du att bestämma dig för vilken klubb du kommer spela för nästa säsong?

– Jag har ganska många olika alternativ, men jag ska sätta mig ner framöver och se över vad som kan tänkas hända, avslutar Hilda Ljungberg.