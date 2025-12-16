Prenumerera

Hanna Rylander. NDHL.

Profilen klar för comeback – i NDHL

Ronnie Rönnkvist
SDHL hade landslagsuppehåll under den gångna veckan. Då riktar Ronnie Rönnkvist i stället strålkastarljuset mot andraligan NDHL.

  • Profilen gör comeback.
  • Leksands överkörning.
  • De leder serierna.
  • Spelarna som sticker ut mest.

SDHL har haft uppehåll för landslagsspel. Så den här veckan tänkte vi bjuda er på fakta från NDHL-serierna. Två serier med sex lag i varje där dom fyra bästa går till slutspel och framöver slåss om en plats i SDHL.

