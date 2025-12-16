Profilen klar för comeback – i NDHL
SDHL hade landslagsuppehåll under den gångna veckan. Då riktar Ronnie Rönnkvist i stället strålkastarljuset mot andraligan NDHL.
- Profilen gör comeback.
- Leksands överkörning.
- De leder serierna.
- Spelarna som sticker ut mest.
SDHL har haft uppehåll för landslagsspel. Så den här veckan tänkte vi bjuda er på fakta från NDHL-serierna. Två serier med sex lag i varje där dom fyra bästa går till slutspel och framöver slåss om en plats i SDHL.
