Regerande mästarna illa ute: ”Ska förstöra deras fest”

Frölunda är illa ute i SM-finalen mot Brynäs efter två raka förluster på hemmaplan. Nu vänder serien till Gävle – där det är uppdukat för guldfest.

— Vi har fortfarande självförtroende i gruppen och går för det, så det ska bli väldigt spännande, säger backen Paula Bergström till Hockeysverige.

Paula Bergström och Frölunda vill första Brynäs fest i SM-finalen.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Ikväll kan Brynäs bli svenska mästare, men det kan också vara så att Frölunda sakta men säkert börjar vända finalserien. Brynäs vann de två första finalmatcherna med 4–1 respektive 2–0. Dessutom på bortaplan. En som tror på en vändning efter Frölundas två mindre lyckade matcher i inledningen av finalserien är landslagsbacken Paula Bergström.

– Någonstans tycker jag att vi inte har kommit ut så starkt som när vi har spelat som bäst tidigare, säger Paula Bergström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att vi har haft upp- och nedgångar mot både Färjestad och SDE, så vi får ta det här som en sådan dipp och komma ut starkare i dag. Samtidigt har Brynäs skickliga spelare, så det gäller att få stopp på dem, vilket vi inte har gjort i två matcher.

– Dessutom har vi bara gjort ett mål framåt, så vi måste även hitta produktiviteten. Vi har också vassa spelare, men vi måste få i gång produktionen framåt.

Det är final, de viktigaste matcherna för säsongen. Hur kan det bli att ni inte har kommit upp i den nivå ni vill vara på ännu?

– Det är svårt att sätta fingret på just ett problem. Jag tror att vi måste krascha målet mer och vara hetare i den ytan. Också gå ut och stänga bort deras spelare. Klyschigt, men det är framför målen det avgörs.

”Jag tycker inte att jag har kommit upp i nivå”

Vad är svårigheten med att spela mot Brynäs som lag?

– Som jag sa innan har Brynäs skickliga spelare. Klart att det är en svårighet, att de har spets.

– Samtidigt har Brynäs en hög måleffektivitet, vilket är en sådan grej vi måste vara vakna på i dag.

Ni är regerande svenska mästare. Kände ni då en extra press att leverera när ni fick inleda med två matcher på hemmaplan?

– Nej, det tror jag inte. Vi älskar att spela på hemmaplan. Det är häftigt att spela i Scandinavium, så jag tror inte att det var en del av det. I alla fall inte så att jag upplevde det eller kände av det i gruppen.

– Det var att vi var på hälarna genomgående i första matchen. Dessutom var det tufft att få fyra kassar snabbt emot oss.

– I andra matchen tycker jag att vi kom ut starkt, men det blev som att det inte riktigt kuggade i framåt, men det ska vi jobba på.

Paula Bergström har så här långt svarat för två assist på elva matcher i slutspelet.

– Jag tycker inte att jag har kommit upp i nivå, svarar den 27-åriga backen när hockeysverige.se frågar hur hon ser på sin insats i finalspelet.

– Framför allt har jag defensiva kvaliteter och jag tycker inte att jag har stängt ner som jag ska kunna göra. Så det blir revansch både för mig och laget i dag.

Frölunda illa ute i SM-finalen mot Brynäs

Hur ser du på din prestation över hela säsongen?

– Lite upp och ner. Jag har varit lite skadedrabbad och så vidare. Ska jag vara helt ärlig så rankar jag inte min säsong jättehögt.

– Det är sådana saker jag har med mig till matchen i dag, att det sporrar mig att ta kliv hela tiden.

Vad förväntar du dig för matchbild i kvällens final?

– Jag tror att det kommer att bli tufft. Brynäs har en målbild och vi en annan. Vi ska göra allt för att förstöra deras fest.

– Vi är väldigt taggade efter att ha haft en tuff start med två förluster, men det är ingen som säger att vi inte kommer att gå vinnande ur den här matchen, vilket är vårt mål.

– Vi har fortfarande självförtroende i gruppen och går för det, så det ska bli väldigt spännande.

Vad krävs det då om ni ska vinna ikväll?

– Det krävs en topprestation eftersom det är ett väldigt bra lag som vi möter. Det är också något vi har lärt oss från de två första matcherna, att det gäller att vara med från start och hålla det i 60 minuter, vilket vi inte har gjort tidigare, avslutar Paula Bergström.

Kvällens final startar klockan 18.00 i Monitor ERP Arena (Gavlerinken).