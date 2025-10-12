Frölunda HC har fått den bästa starten på en SDHL-säsong någonsin.

I dag kom tolfte segern i rad – vilket är nytt rekord i ligan.

– Vi får försöka fortsätta på den trenden, säger Andrea Dalen efter matchen.

Frölunda HC fortsätter vinna i SDHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

Regerande mästarna Frölunda har fått en flygande start på SDHL-säsongen. I fredags tog serieledarna sin elfte seger i rad efter 3-1 hemma mot Skellefteå. Därmed tangerade göteborgskorna rekordet för längsta segersviten i SDHL. Tidigare har endast Luleå/MSSK lyckats med bedriften att vinna elva matcher i rad.

Under söndagen ställdes Frölunda då mot just Luleå där bortalaget fick försöka stoppa Frölundas jakt på att slå Luleås rekord. Men Frölunda är bevisligen för starka den här säsongen.

I första perioden tog hemmalaget ledningen genom Jenna Goodwin. I slutet av perioden fick sedan Luleås Sarah Bujold matchstraff för en spearing. Frölunda kunde utöka ledningen till 2-0 i andra perioden genom ett mål av Emilia Vesa. Luleå reducerade visserligen genom 16-åriga talangen Inez Nygren för att skapa viss dramatik i matchen.

Frölunda HC skriver ny SDHL-historia

Men i tredje perioden kunde Frölunda punktera matchen sedan Elisa Holopainen tryckt dit 3-1-målet. Frölunda tar alltså sin tolfte seger i rad och har tagit 34 av 36 poäng under hösten. En näsintill perfekt start med andra ord.

– Det är skönt att vinna, obesegrade så här långt. Vi får försöka fortsätta på den trenden, säger Frölundas Andrea Dalen i SDHL:s sändning efter matchen och menar att de inte hade diskuterat rekordet i laget:

– Det har nämnts men inte så mycket. Vi försöker ha fokus på vårt spel, vi har varit lite missnöjda då och då spelmässigt i början av säsongen. Vi försökte ta tag i de bitarna. Överlag tycker jag att vi spelade ganska bra idag, det är klart att Luleå är ett starkt lag och skapar chanser men vi har en stark målvakt bakom oss.

Det nya rekordet för flest vinster i rad under en SDHL-säsong är nu alltså tolv matcher. Frölunda har däremot möjlighet att bättra på sitt eget rekord. Lagets nästa match är på fredag då de åker upp till Stockholm för en bortamatch mot SDE Hockey.

Frölunda HC – Luleå/MSSK 3–1 (1-0,1-1,1-0)

Frölunda: Jenna Goodwin, Emilia Vesa, Elisa Holopainen.

Luleå: Inez Nygren.

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects