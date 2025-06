Från Jönköping till Ohio: ”Kommer bli kaos”

De har växt upp tillsammans i HV71.

Nästa säsong ska Hilda Svensson och Jenna Raunio göra kompisen Mira Jungåker sällskap på Ohio State University.

– Jag tror att vi kommer ha otroligt kul tillsammans, säger Jenna Raunio till hockeysverige.se.

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

ENKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det kommer att pratas en hel del småländska på Ohio State University kommande säsong. Sedan tidigare har Mira Jungåker pluggat och spelat där. Hon är som bekant från Jönköping. I höst kommer även Jenna Raunio, även hon från Jönköping, samt Hilda Svensson från Oskarshamn att flytta över till samma college. Alla tre spelade tidigare tillsammans i HV71.

– Vi var väldigt tajta och hängde hela tiden, berättar Mira Jungåker då hockeysverige.se träffar henne, Jenna Raunio och Hilda Svensson för en intervju och frågar om hur tajta trion var under tiden i Jönköping.

Mira Jungåker fortsätter:

– Även då Mira Markström var där hängde vi fyra tillsammans. Jag har också varit och tittat på Mira några matcher (innebandy) då jag varit hemma, men även under min sista säsong i HV71. Hon är sjukt duktig och det har varit kul att se henne briljera på den planen också.

”Vi tre har haft väldigt kul tillsammans”

Trion har, som sagt var, umgåtts mycket under sin tid tillsammans i Jönköping och det har under åren blivit en hel del skratt.

– Vi tre har haft väldigt kul tillsammans och har också det så när vi gör någonting. Vi är nog ganska bra för varandra samtidigt som vi har väldigt roligt.

– Jag tror ingen av oss är mer stökig än någon annan, utan vi stökar nog till det tillsammans i så fall, säger Jenna Raunio med ett skratt.

Vad vet ni om Mira Jungåker som vi andra inte vet?

Jenna Raunio:

– Att Miras favoritmat är kålpudding.

Vad vet ni andra om Jenna Raunio som vi andra inte har koll på?

Hilda Svensson:

– Hon kör aldrig samma bilar.

Jenna Raunio:

– Det beror på vilka bilar pappa har hemma (skratt). Ibland när jag ska hämta upp Hilda står hon där som ett frågetecken, fast jag har parkerat mitt framför henne.

Hilda Svensson:

– Jag kan ju inte veta vilken bil hon kommer med.

Och om Hilda Svensson?

Mira Jungåker:

– Att det jämt står disk i diskhon.

Hilda Svensson:

– Det där låter värre än vad det är, men ibland kan det stå någon tallrik där.

Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Stort ansvar i HV71

Hur ser ni tillbaka på era tider i HV71?

Hilda Svensson (fem säsonger, 108 matcher, 24 mål och totalt 73 poäng):

– Det har varit ganska tufft för vårt lag och inte gått jättebra, men jag tror vi lärt oss mycket av det. Vi alla är ganska unga och har ändå fått leda ett sådant lag.

Jenna Raunio (fem säsonger, 129 matcher, 14 mål och totalt 49 poäng):

– Jag håller med om det Hilda säger. Vi har mognat och lärt oss mycket. Första året vi gick på hockeygymnasium skötte vi oss visserligen alltid, men behövde ha folk som påminde oss ibland.

– Ju längre tiden gått, desto större ansvar har vi behövt ta. Det har vi växt som personer av, både på och utanför isen.

Mira Jungåker (fem säsonger, 132 matcher, 19 mål och totalt 58 poäng):

– Framför allt har det varit en lärorik period. Att komma in som så ung som jag var då…

– När jag kom in var det Kennedy Marchment, Sidney Morin och alla de här, så det var väldigt många skickliga spelare som redan var där.

– Till en början var det verkligen en hög nivå. Spelare jag kunde se upp till och lära mig av. Sedan är det som Hilda och Jenna säger, att vi fick ta ett större ansvar även fast vi fortfarande var väldigt unga. Det kan ha varit både en fördel och en nackdel, men jag tror att vi lärt oss mycket och fått med oss flera grejer vi kan ta med oss in i framtiden.

”Peter Elander låg på väldigt mycket”

Redan inför förra säsongen flyttade alltså Mira Jungåker över till Ohio.

– Först och främst var det Peter Elander som låg på väldigt mycket. Jag hade även andra alternativ och pratade med flera andra skolor.

– Ohio kändes ändå hela tiden rätt och som ett självklart val. Speciellt efter att jag varit över där på en 48-timmars tripp och tittat på skolan och allt som finns där. På den skolan fanns verkligen möjligheterna för alla till utveckling. Därför kändes Ohio som ett perfekt val.

Mira Jungåker.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hängde ni båda på Mira eller varför blev det Ohio även för er båda?

Jenna Raunio:

– Jag tror att det var lite tack vare Mira, men Peter har också varit en stor faktor till att i alla fall jag också valde Ohio.

– Sedan det här med att Mira har varit där i ett år, men också att vi åkte över dit samtidigt och hälsade på. Det kändes verkligen jättebra. Dessutom är det en väldigt bra skola och hockeylag, vilket gjorde att det kändes som ett ganska självklart val.

Hilda Svensson:

– Vi hoppade till och med över att ens tänka på andra skolor eftersom allt gick så fort. Det kändes som att vi inte ens funderade på att inte välja Ohio.

– Egentligen vet jag inte varför det blev så, men det var mycket Mira och det kändes bra när vi besökte skolan och pratade med folket där. Det är ett bra lag och det är vad man vill till.

Stor skillnad jämfört med SDHL

Mira, vad kan Hilda och Jenna förvänta sig då de kommer över till Ohio och vad tror du blir den största omställningen?

– Det är en jättestor skillnad om jag jämför med SDHL när det gäller spelare, fart och allt. Sedan är det också vad man gör utanför isen.

– Nu är alla i samma ålder, alla pluggar och alla har samma vardag. De kan förvänta sig att det är en lite bättre lagsammanhållning än vad det är i SDHL. Där har det blivit att man hängt med spelare i sin ålder samtidigt som det varit spridda skurar på åldrar.

– Språket är annars den största omställningen. Det vet man också om redan då man åker över, att det blir lite tufft i början. När man hör engelska varje dag blir man bättre på det snabbt och vänjer sig vid det, så det kommer inte vara något problem i längden.

Hur tänker ni kring att åka hem för att spela i landslaget nu då det är en OS-säsong?

Hilda Svensson:

– Det har jag inte tänkt så mycket på. Vi vet att det är något läger precis då vi ska flytta över dit. Helst vill man då vara kvar där, se hur det ser ut och göra sig lite hemmastadd.

– Sedan vill jag åka på alla läger som går, såklart, bara det inte krockar med allt.

Har lagt skadeproblematiken bakom sig

Jenna Raunio:

– Håller med Hilda, att det inte är något jag heller har tänkt på. Samtidigt tror jag att vi kommer få en otroligt bra utveckling där borta också. Om det blir så att vi får åka iväg på läger så gör vi samma saker på skolan och kommer då ha lättare att plugga tillsammans. Att då hjälpa varandra och samarbeta när vi är iväg.

Jenna Raunio.

Foto: Ronnie Rönnkvist

För Mira Jungåker kan situationen vara lite annorlunda med tanke på skadeproblematiken hon hade under förra säsongen, hur hårt hon vågar belasta, men…

– Jag är 100 procent redo. Det finns inget jag har problem med eller som stoppar mig nu.

– Nu är rehabben gjord och jag är tillbaka på noll igen, så det är bara att köra på. Än så länge är jag skadefri och jag hoppas att det håller i sig så resten av säsongen.

Hur kommer det bli för stan och skolan att ni tre nu ska vara där tillsammans?

– Det kommer bli kaos (skratt). Jag tror att vi kommer ha otroligt kul tillsammans, men också med laget. Självklart är det en trygghet att ha varandra där, så att åka över till Ohio är något jag ser jättemycket fram emot, avslutar Jenna Raunio med ett leende samtidigt som Mira Jungåker och Hilda Svensson nickar instämmande.