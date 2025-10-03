Färjestad ryckte i sista perioden och vann mot Linköping

Färjestad vann med 5–2 mot Linköping

Kaitlin Chan gjorde två mål för Färjestad

Lauren Bellefontaine avgjorde för Färjestad

Färjestad vann borta mot Linköping i SDHL med 5–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 2–2, innan Färjestad avgjorde i sista perioden.

Kaitlin Chan tvåmålsskytt för Färjestad

Olivia Sohrner gav Linköping ledningen efter elva minuters spel på pass av Ella Jämsén. Färjestad kvitterade till 1–1 genom Julie Gough i början av andra perioden i andra perioden.

Linköping gjorde 2–1 genom Lova Blom efter 7.58.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Ella Albinsson efter 12.36 av perioden. Färjestad spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom två mål av Kaitlin Chan och ett mål av Lauren Bellefontaine och avgjorde matchen.

Julie Gough gjorde ett mål för Färjestad och spelade fram till två mål.

Linköping stannar därmed på femte plats och Färjestad på nionde plats, i tabellen.

Fredag 10 oktober 19.00 spelar Linköping hemma mot Brynäs. Färjestad möter Modo Hockey hemma i Löfbergs Arena lördag 11 oktober 12.00.

Linköping–Färjestad 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (11.13) Olivia Sohrner (Ella Jämsén).

Andra perioden: 1–1 (20.46) Julie Gough (Ella Albinsson), 2–1 (27.58) Lova Blom, 2–2 (32.36) Ella Albinsson (Lauren Bellefontaine, Julie Gough).

Tredje perioden: 2–3 (41.34) Lauren Bellefontaine, 2–4 (45.48) Kaitlin Chan (Julie Gough, Emma Murén), 2–5 (56.39) Kaitlin Chan.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-0-2

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: Brynäs IF, hemma, 10 oktober

Färjestad: Modo Hockey, hemma, 11 oktober