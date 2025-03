Chans att avgöra – efter stora dramat: ”Bara ställa om”

Brynäs har chans att avgöra serien mot Frölunda under fredagen. Målvakten Ena Nystrøm har varit briljant under serien – och räddade över 40 skott i den 92 minuter långa matchen för mindre än två dygn sedan.

– Klart att jag känner att jag spelat en hockeymatch. Alla är lika trötta så det är bara att ställa om sig, säger norskan till Hockeysverige.se.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån

2-1 i matcher för Brynäs som i kväll kan avgöra semifinalserien mot Frölunda på hemmaplan. Den så här långt kanske enskilt viktigaste spelaren för Brynäs har varit 24-åriga norska målvakten Ena Nystrøm.



– Det har varit lite annorlunda mot vad jag har varit van vid, säger Ena Nystrøm när hockeysverige.se frågar henne om vad största omställningen hockeymässigt varit från spel i USA till att komma in i SDHL.

– Jag är såklart van vid en stor plan, men jag har nu varit sex år i Nordamerika. Hockeyn är lite annorlunda här med mer öppna lägen, att man spelar sig in i situationerna än bara ”chip and go”.

– Det har varit lite annorlunda på det sättet och även generellt socialt, men jag trivs väldigt bra och det har gått fint att ställa om sig, så jag är väldigt nöjd.



Senaste fyra säsongerna har hon spelat i NCAA för Mercyhurst University. Innan det gjorde hon en säsong var med RPI och Ontario Hockey Academi.



– Nu blev det Brynäs eftersom vi satsar på tjejerna här. Brynäs är en professionell förening. Dessutom har dom varit nära några gånger att vinna SM-guld, vilket stod högt hos mig då jag valde klubb. Att jag ville åka till ett ställe där man har ambitionen att vinna.

– Det var också en del grejer ”behind the scen”, att det finns bra möjligheter att bli bättre och så vidare. Det var mycket det som gjorde att jag svarade ja till Brynäs när jag skulle välja klubb.

”Jag tycker att det har hjälpt mig mycket”

Förra säsongen spelade Ena Nystrøm i Mercyhurst tillsammans med tidigare Brynäs-spelaren, Sofia Ljung. Någon hon givetvis pratade med när det var dags att välja klubb.



– Ja, absolut. Det gjorde jag. Jag spelat en säsong med Sofia och pratade mycket med henne, men även med några andra kompisar här i Sverige. Jag hörde bara bra saker om Brynäs innan jag skrev på.



Vad har du utvecklat mest sedan du kom till Brynäs?

– Det kanske bara är sättet vi spelar hockey på. Som jag sa, lite mer öppna lägen, mer trafik på mål och lite sådana saker.

– Sedan känner jag mig starkare i benen och har mått bra av programmet som vår fystränare kört. Jag tycker att det har hjälpt mig mycket.

Brynäs Annie Silén och målvakt Ena Nystrøm jublar efter semifinal tre i SDHL mellan Brynäs och Frölunda den 5 mars 2025 i Gävle.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Har du växt in i säsongen efter att senaste säsongerna spelat på en liten rink eller hur är känslan?

– Ja, det tycker jag absolut. Det har blivit enklare och bättre att spela hockey här för varje dag.



Ena Nystrøm trivs inte bara bra i laget utan även med att bo i Gävle, vilket såklart påverkar hennes prestationer positivt.



– Det har fungerat bra. Jag bor nere på stan och trivs väldigt bra. En fin och mysig stad som inte är för stor. Snälla människor så allt har gått jättebra.

Ena Nystrøm och Brynäs är en match från SM-final

Brynäs vann första semifinalen mot Frölunda med 1-0. Frölunda kvitterade till 1-1 efter vinst med 2-1. Efter det flyttade matchserien upp till Gävle för två möten. Det första mötet vanns då av Brynäs efter förlängning med 4-3.



– Det har gått fram och tillbaka och det är två bra lag som tävlar varje dag. Vi har varit bra i alla tre matcherna, men det var skönt att vinna första matchen i serien och då få lite spelrum.

– Jag tycker ändå att vi nästan spelade bättre i match två och sedan vann vi igår (läs: onsdag). Vi tävlar bra och vill mycket, vilket också är det som kommer avgöra i en lång serien. Att den som vill mest och tävlar mest kommer vinna.



Ni spelade nästa fem perioder, hur mår kroppen idag?

– Klart att jag känner att jag spelat en hockeymatch. Alla är lika trötta så det är bara att ställa om sig. Äta och dricka mycket. Jag tycker att det känns bra, helt okej.

– Så här är det i ett slutspel så det är bara köra på, ställa om sig och återhämta sig bra.



Vilka förväntningar har du inför fjärde mötet med Frölunda?

– Jag tycker att vi ska fortsätta på samma sätt som vi gjort så här långt. Inte tänka för mycket. Fortsätta köra på och göra grejerna vi är bra på. Följa vår gameplan och tävla.

– När vi följer gameplan och tävlar går det oftast bra. Köra på i samma spår, ha ingen respekt, avslutar Ena Nystrøm.