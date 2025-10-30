Ella Sköldebäck har inte spelat i några ungdoms- eller juniorlandslag.

Nu får 21-åringen chansen i Damkronorna.

— Det är härligt med en tjej som blivit ratad gång, på gång, på gång genom åren i olika sammanhang, men inte gett sig, säger förbundskapten Ulf Lundberg.

Ulf Lundberg hyllar debutanten Ella Sköldebäck.

Foto: Ronnie Rönnkvist

BARKARBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



Förbundskaptenen Ulf Lundberg presenterade igår sin landslagstrupp till Lidl Hockey Games under gårdagen på Lidls huvudkontor i Barkarby. En trupp där bland annat en trio från Ohio State, en debutant och en målvakt som gör comeback i Damkronorna finns med. Men också en trupp utan några av våra toppspelare.



— Det blir en jätteförstärkning, säger Ulf Lundberg när hockeysverige.se efter presskonferensen frågar honom om vad det betyder att Hilda Svensson, Jenna Raunio och Mira Jungåker, som alla går på Ohio State, är tillbaka i Damkronorna.

— Ingen av de tre var med under augusti-turneringen. Mira Jungåker var på plats, men hade oturen att bli skadad under första träningen där.

— Om jag tittar på hur de startat där borta, alla tre, men om vi tar Hilda med sitt svårlästa, frejdiga spel så tar hon också tar stort ansvar på isen.

— Raunio är en backrese med mycket pondus och också är skicklig med pucken. Dessutom Jungåker som äntligen – peppar peppar – har fått vara frisk och hel ett antal veckor. Det är jättekul.

— Jag har varit ett antal gånger i Columbus och kommer att åka dit igen efter den här turneringen. De är i en toppmiljö där borta och har en jättebra sparring varje dag.

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Poängsprutan tillbaka i landslaget

En som var petad förra turneringen var SDHL:s bästa svenska poängplockare Sofie Lundin. Nu är hon tillbaka i landslaget.



— Jag tycker att Sofie, som jag har haft med i de flesta trupperna sedan 2020, har tagit sig an sina utmaningar på ett väldigt bra sätt.

— Med hennes spelhjärna och teknik är hon riktigt bra då hon går fullt, tar maxåkningar, är rejäl i närkamperna och samtidigt gör det hårda jobbet. Då är hon verkligen en tillgång.

— Hon har tagit till sig av vår ”feed forward”, som vi kallar det, och omsatt det i vardagen.

Tindra Holm inledde säsongen som klubblös efter fyra säsonger på college i USA. I mitten av september plockade MoDo in 24-åringen efter att Lucy Morgan skadat sig. Holms fina spel i SDHL har gett henne chansen att spela i landslaget igen.



— Det var ett tag sedan hon var med. Jag besökte henne då hon var på Long Island. Då var Tindra i en helt annan miljö där hon fick spela hela tiden, kontra förra säsongen i Minnesota-Duluth där hon konkurrerade mot en målvakt i ett annat landslag (Kanadas Ève Gascon).

— Starkt av Tindra att spela som hon gör i MoDo och vara tydlig förstamålvakt där efter att ha haft en ganska lång tid med frågetecken och inte vetat var hon överhuvudtaget skulle spela.

— Hon spelar med en pondus och ett självförtroende som är väldigt tydligt. Ofta är det så med motgångar och svårare perioder, att kan man bara ta sig igenom dom så går man ännu starkare ur dem. Det har verkligen Tindra visat. Dessutom är det ett energiknippe och en glad gamäng. Hon har inga problem med ”on off-knappen”.

Med som målvakt är också Ebba Svensson Träff. Alltså ingen Emma Söderberg.



— Precis. Emma var med så sent som i augusti. Hon har egentligen varit min etta under alla de här åren då det dragit ihop sig.

— Lite sjukdomar och annat har ställt till det för henne. Sedan har hon en tuff konkurrens i SDE. Jag hoppas att Emma tränar ännu hårdare och ser till att bli förstamålvakt i SDE. Jag vet vad Emma kan när hon är som allra bäst så jag tror att hon kan ta sig tillbaka till den formen.

Sofie Lundin och Tindra Holm.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Hyllar debutanten: ”En kämpe av rang”

Ulf Lundberg presenterade även en debutant i form av Ella Sköldebäck. När hockeysverige.se träffade 21-åringen för en dryg månad sedan berättade hon vad hennes mål alltid varit.



— Det skulle vara väldigt kul att få sätta på sig landslagströjan, vilket alltid varit målet för mig. Om det sedan kommer den här säsongen eller om tre säsonger spelar inte så stor roll. Det hade varit en dröm och något jag strävar efter varje dag.



Ulf Lundberg:



— Karaktär, inställning och obryddhet. Det är härligt med en tjej som blivit ratad gång, på gång, på gång genom åren i olika sammanhang, men inte gett sig.

— Hon har hållit sig fast vid kärleken till ishockeyn och som varje dag, vilket Peter Elander och Per Ljusteräng rapporterar, går max oavsett om det är i gymmet, ett litet utskuret moment på isen eller spel. Av det jag ser är hon en kämpe av rang.

Tre spelare dras med skador

Tre spelare som inte är med på grund av skador är Maja Nylén-Persson, Wilma Sundin och Linnéa Johansson.



— När det gäller Maja kom vi överens med att efter ha varit borta många månader och det gått som det ska med rehaben har hon åkt tillbaka till New York. Hon har haft en tät kontakt med vårt medicinska team och alla vill att hon ska vara frisk och hel när hon går in i campen där borta.

— Förhoppningsvis spelar hon redan i premiären. Det finns några skador på flera spelare. Wilma Sundin är skadad just nu. Linnéa Johansson likaså.

— I den här truppen är det tio spelare som inte är med jämfört med augustiturneringen. Det är för att jag vill se dom här spelarna. Några var på sitt första år på college och därför inte var med. I vissa andra fall är det av konkurrensskäl, men jag är jättenyfiken på just den här truppen och att det är en hemmaturnering.