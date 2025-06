Jättelöftet drömmer om OS: ”Något jag strävar efter”

Edit Danielsson i Frölunda är en av Sveriges största talanger. 17-åringen gjorde 15 poäng på 32 matcher i SDHL den här säsongen – och är en joker inför OS nästa säsong.

– Det hade såklart varit en dröm och något jag strävar efter såklart, säger forwarden till Hockeysverige.se.

Edit Danielsson i Frölunda är en av Sveriges största talanger. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.

ENKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



Edit Danielsson klev under förra säsongen fram som en av landets absolut mest spännande talanger. Hon fick också en hel del röster kring priset Eliteprospects Award (SDHL:s bästa junior). Ett pris som till slut vanns av HV71:s Hilda Svensson. Senaste säsongen svarade 17-åringen med Tingsryd som moderklubb för sju mål och totalt 15 poäng på 32 matcher.



– Det har alltid varit hockey för mig. Tingsryd är en väldigt liten by och jag skulle säga att hockeyn och fotbollen är störst där, men det mesta kretsar ändå kring just hockeyn, berättar Edit Danielsson när hockeysverige.se träffar henne för en intervju på Olympisk offensiv-campen i Enköping.

– Både min pappa och storebror spelade hockey. Även jag provade på det redan då jag var väldigt liten och fastnade för det.



Storebror, Algot Danielsson, spelade förra säsongen i Tingsryds J20, men kommer kommande säsong spela i Division 2 för Olofström.



– Det var framför allt han som fick mig att börja med hockey. Jag har alltid sett upp till Algot och tävlat mot honom.

Hyllar lillebrorsan: ”En otrolig talang”

Vem är största talangen av Algot, dig och lillebror Tage?

– Svårt att säga, men jag får ge den till min lillebror. Han har en otrolig talang. Jag hoppas han behåller den och fortsätter att gnugga på.



Lilla Tingsryd har bland annat fått fram två Stanley Cup-mästare, Kjell Samuelsson och Oliver Ekman-Larsson, och hela den lilla orten andas verkligen hockey.



– Som jag sa innan så är hockeyintresset jättestort där. Hockeyn betyder mycket för hela byn. Framför allt nu då vi varit i Hockeyallsvenskan under många år, vilket också betytt mycket för att Tingsryd ska få en plats på kartan.

– Oliver Ekman-Larsson har lyft fram Tingsryd enormt mycket med sina framgångar.



Har du haft möjligheten att träna med honom?

– Nej, men jag känner honom ganska bra. Tyvärr missade jag då var hemma i Tingsryd och firade sin Stanley Cup. Att han vunnit Stanley Cup tror jag betyder mycket för byn.

Edit Danielsson valde Frölunda: ”Blev naturligt”

Inför säsongen 2023/24 valde Edit Danielsson att flytta till Göteborg och spela för Frölunda.



– Frölunda är ett lag jag alltid haft koll på och det har varit en dröm hos mig att få spela där. När den chansen kom var det ingen tvekan alls, utan det var bara att tacka ja.

– Sedan blev det naturligt i och med att Maja Helge, som jag känt sedan TV-pucken, också flyttade dit så vi gjorde den resan tillsammans och det har ju blivit bra.



Hur var första tiden i Göteborg och Frölunda?

– Jättebra faktiskt. Alla i laget var väldigt välkomnande. Skolan jag går på, alla Frölundaspelare går på samma. På så vis kom jag snabbt in i gruppen och fick fort kompisar.

Maja Helge och Edit Danielsson gick tillsammans till Frölunda.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Redan under sin första säsong i Frölunda plockade Förbundskaptenen, Andreas Karlsson, med Edit Danielsson i U19-landslaget. Något som betydde en hel del för hennes självförtroende.



– Ja, jättemycket såklart, att få göra den resan. Just att få dra på sig landslagströjan gör väldigt mycket, så det var sjukt kul.

Vann SM-guld med Frölunda

Du var med även i årets turnering, var det stor skillnad i din prestation i den turneringen jämfört med 2024?

– Ja, jag tog några kliv där. Jag tog för mig lite mer och kände att jag hade tagit nästa steg hemma i Frölunda. Det tog jag med mig in i andra turneringen.



Edit Danielsson gjorde i U18-VM 2025 fyra mål och totalt sex poäng på fyra matcher. Med det blev hon bästa svenska i poängligan. Turneringen 2024 lämnade hon poänglös.

Edit Danielsson och Ebba Hesselvall firar ett mål i U18-VM.

Foto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/Sipa USA.

Säsongen 2024/25 blev hennes andra i Frölunda. En säsong som avslutades med ett SM-guld.



– En grymt bra säsong, såklart, säger Edit Danielsson med ett leende och fortsätter:

– Det gick bra för oss i början av säsongen. Sedan kom en liten dipp, men vi tog oss ur den, fortsatte kriga och till slut lyckades vi ta oss hela vägen.

”En bra säsong där jag utvecklats mycket”

Slutspelet avslutades med en finalserie som Frölunda vann med 3-0 i matcher mot Luleå.



– Finalserien var verkligen sjukt häftig. Vi visste att vi kunde slå Luleå, så det fanns ingen tvekan hos oss att vi inte skulle göra det. Vi bestämdes oss verkligen för det och lyckades vinna i tre raka.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det måste varit överraskande även för er att ni lyckades vinna med 3-0 i matcher?

– Ja, så var det verkligen. Det tror jag faktiskt inte någon hade räknat med, men det var imponerande.



Hur ser du på din personliga säsong?

– Också lite upp och ner. Som jag sa innan tycker jag att jag tog nästa steg i min utveckling redan i slutet av förra säsongen. Jag kände att jag hade mognat lite som spelare och fick en större del i laget.

– Det dippade även lite för min del under den här säsongen och jag fick inte alltid spela jättemycket. Samtidigt är jag någonstans ändå medveten om att jag är väldigt ung så det är bara att fortsätta kriga. Det har ändå en bra säsong där jag utvecklats mycket.

Edit Danielsson har Erika Holst som tränare i Frölunda

Kan du rent av haft nytta av att inte få så mycket speltid i några av matcherna?

– Ja, jag har lärt mig jättemycket av det och det var många bra förebilder runt mig och i laget. Det har känts jättenyttigt och att jag utvecklats oavsett om jag spelat jättemycket eller fått sitta några matcher.



Guldcoach för Frölunda var och är tidigare storspelaren, Erika Holst.



– En jättebra coach så jag är väldigt nöjd. Vi kommunicerar bra hon hjälper till jättemycket om det är något. Jag tycker att hon är grym.

Erika Holst.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har du på kommande säsong?

– Förväntningarna blir alltid högre. Personligen hoppas jag på att ta en ännu större plats i laget. Vara en viktig del och kunna bidra med det jag är bra på.

”Efter studenten ska jag förhoppningsvis åka över”

Funderar du på college framöver?

– Ja, jag är ”commitat” till Minnesota-Duluth. Efter studenten ska jag förhoppningsvis åka över. Det ska bli spännande.



Vad vet du om University of Minnesota-Duluth som college och hockeylag?

– Jag har pratat lite med Ida Karlsson som är där nu, men även Kim (Martin-Hasson) och (Erika) Holst som varit där. Även Paula Bergström, min lagkompis i Frölunda.

– Det är många runt om mig som pratat väldigt gott om det och det verkar vara en bra plats för mig att fortsätta utvecklas på.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

När jag tog ut mitt OS-lag 2026 tog jag med dig som en joker, finns den målbilden även hos dig?

– Absolut. Det hade såklart varit en dröm och något jag strävar efter såklart, avslutar Edit Danielsson med ett leende.