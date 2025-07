Går till konkurrent – för att öka OS-chanserna

Efter en säsong i Brynäs lämnade Celine Tedenby klubben för att istället spela i Skellefteå. Där hon nu går för en större roll och visa att hon ska ha en plats i OS-truppen.

– Jag tror att jag kommer få en liten större roll i Skellefteå som center, vilket är det jag vill spela, säger 26-åringen till Hockeysverige.se.

Celine Tedenby spelar i Skellefteå kommande säsong.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Celine Tedenby lämnade MoDo och Sverige 2018 för college. Det blev sex år i USA innan hon inför senaste säsongen flyttade hem till Sverige för spel med Brynäs. Nyligen stod det klart att hon valt att flytta vidare och då till förra säsongens sensationsnykomling, Skellefteå. Sex säsonger i NCAA och den hockeyn som spelade där betydde såklart också en del omställningar hockeymässigt då hon återvände till SDHL.



– Det var lite allt möjligt, men framför allt var största omställningen större isen, men också mer fysiskt såklart här än vad det var i USA. Det behövde jag ställa mig om till, berättar Celine Tedenby för hockeysverige.se och fortsätter:

– Annars var det bara just storleken på isen. Du måste då åka mer skridskor. Jag tycker att det gick lite fortare i USA och man behövde ta snabbare beslut. Här fick jag mer tid och behövde använda mitt spel-huvud lite mer.



Vad har du utvecklat mest under din tid på college?

– Just att vara snabb med pucken och ta snabba beslut. Inte hålla i pucken för länge. Också att attackera mer på mål, att inte hålla sig på utsidan.

– Jag tror det var vad jag gjorde skillnad på, men sedan var det att hålla huvudet högt och framför allt vara snabb i besluten.

Valde Brynäs efter tiden i NCAA

Första fyra säsongerna spelade Celine Tedenby för University of Maine för att sedan avsluta med två säsonger på Merrimack College.



– Jag tycker inte att det var så stor skillnad. Det var samma conference och vi mötte dessutom ungefär samma lag.

Celine Tedenby i NCAA.

Var det stor skillnad utbildningsmässigt och själva skolan?

– Ja, så var det ändå. Maine är ett ”public” universitet. Där tror jag vi var 14 000 elever. Merrimack är privat. Där kanske det bara var 5 000 och klasserna var mindre.

– Lite skillnad var det absolut. Sedan är Merrimack närmare Boston så det blev lite mer storstadsliv medan Maine låg mitt ute i ingenstans.

När hon efter sex säsonger i USA återvände till Sverige blev det Brynäs och inte MoDo där hon fått största delen av sin hockeyuppfostran.



– Jag känner Erika (Grahm) ganska bra från tidigare och vi hade en bra kontakt med varandra. Jag tyckte det lät spännande med Brynäs. Sedan kände jag såklart dessutom några tjejer i laget.

– Det kändes som en bra start för mig då jag valde att flytta hem. Brynäs kändes bara rätt.

”Då kändes det som att jag började landa”

Även Tedenbys gamla klubb, MoDo, fanns med i bilden då hon valde klubb.



– Jo, så var det absolut.



Men?

– Det kändes bara bättre med Brynäs och jag fick en riktigt bra kontakt med Erika. Och, som sagt var, jag känner jag henne sedan långt tillbaka. Jag gick på magkänsla och vad som skulle bli bäst för mig.

– Sedan har jag bott i ”Ö-vik” till det jag flyttade över till college. Då var jag 19 år, så nu ville jag testa på och se något nytt.

Foto: University of Maine.

Under sina 30 matcher i SDHL med Brynäs svarade hon för sex mål och totalt 16 poäng.



– Säsongen var lärorik. Jag tyckte att jag hade det lite tufft i början att komma in i allt. Det kändes inte som att jag fick ut mitt spel, men det var bara att fortsätta jobba.

– Jag hade en bra dialog med Filip (Eriksson), huvudtränaren under året, och fick hjälp med det jag behövde. Sedan började kännas att jag fick ut mitt spel. Det kan ha varit runt december. Då kändes det som att jag började landa och jag tycker att säsongen avslutades rätt så bra.

Celine Tedenby valde Skellefteå: ”Försöka tävla om det”

I slutspelet svarade Celine Tedenby för fyra mål och totalt sju poäng på åtta matcher.



– Det var kul att det äntligen släppte. Sedan var det kul att få chansen som center. Jag var sjuk och missade första slutspelsmatchen mot Djurgården. Då fick jag frågan av Filip om jag kunde köra center och det var absolut jättekul.

Celine Tedenby väljer Skellefteå för att öka OS-chanserna.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu lämnar 26-åringen från Järved Brynäs för spel med Skellefteå.



– Det var lite tvåsidigt från Erika och mig. Jag tror att jag kommer få en liten större roll i Skellefteå som center, vilket är det jag vill spela.

– Sedan var det lite förhandlingar och allt möjligt. Jag kände att det skulle bli bra med en liten nystart eftersom jag hade det haft tufft i början då jag var i Brynäs. Starta fräscht och nytt.

– Jag satsar på att förhoppningsvis komma med till OS. Att försöka tävla om det. Då känns det här som rätt beslut för mig.

Skellefteå gjorde succé som nykomling: ”Väldigt coolt”

Du tappade landslagsplatsen under din säsong med Brynäs, hur går tankarna kring landslagsspel framöver?

– Landslaget är för mig det största man kan vara med i och har alltid varit en dröm. Det är alltid kul att få vara med där.

– Sedan var det lite jobbigt under säsongen med Brynäs att jag inte tog mig in landslaget någonting. Jag och Uffe (Lundberg) har en bra dialog och jag har pratat en del med Dennis (Bozic) nu i sommar.

– Det känns som att jag vet vad jag måste göra, så det är bara att fortsätta köra och hoppas att jag får chansen.



Du spelade mot Skellefteå förra säsongen, hur tänkte du kring deras prestation som nykomling?

– Jag tyckte att Skellefteå var ett tufft lag att möta. Det var aldrig lätta matcher. Dom hade kanske inte dom mest skillade spelarna, men låg alltid rätt i taktiken och spelmässigt.

– Jag var såklart väldigt imponerad av Skellefteå och väldigt coolt av dom att göra det så pass bra.



Skellefteå tog sig till kvartsfinal förra säsongen, hur långt kan ni gå den här säsongen?

– Det är spännande och jag tror att vi kan gå ganska långt. Vi har några bra nyförvärv och laget känns mer familjärt. Det känns som alla är trygga här och jag känner många av spelarna sedan hockeygym i MoDo.

– Får vi ihop det rätt kan vi gå ganska långt, avslutar Celine Tedenby.