— Det har varit superbra och han är den bästa tränare jag har haft, vilket jag sagt tidigare och står fast vid, berättar 23-åringen för Hockeysverige.se.

Annie Silén lämnade Brynäs för Färjestad och har ännu inte fått göra någon match i landslaget sedan klubbytet.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Annie Silén var med i VM-truppen i våras. Inför den här säsongen valde hon dock att lämna en av guldkandidaterna, Brynäs, för att i stället spela för nykomlingen, Färjestad. Och med det har hon även tappat landslagsplatsen.

— Jag var ute efter att få ta en lite större roll. Nu har jag spelat i den här ligan väldigt länge samtidigt som jag stod och trampade lite vatten och kanske inte riktigt fick den istid jag ville ha för att utvecklas, berättar Annie Silén då hockeysverige.se träffar henne på ett café i Huddinge för en intervju.

— Sedan pratade jag med Emma (Murén, spelande sportchef) efter att Färjestad gått upp och fick en väldigt bra känsla. Vi har pratat tidigare också, men jag har velat spela i SDHL så…

— Jag fick, som sagt var, en bra känsla när jag fick veta hur hon och ”Frallan” (Johan Fransson) såg på mig. Efter det att jag pratat med Erika (Grahm, sportchef Brynäs) kände jag att Färjestad kändes mer rätt för mig.

Hur ser du tillbaka på tiden i Brynäs?

— Som en jättebra tid. Brynäs är en jätteprofessionell förening, inget snack om saken. Otroliga personer i laget. Bland annat Maja (Nylén-Persson) som jag är bästa vän med idag och har en vardaglig kontakt med. Det är Brynäs som har gett mig det.

— Allt från isträning till fysträning har varit sjukt professionellt. Jag tog ett stort steg i det ”mindsetet”, hur man tränar och blir en bättre hockeyspelare.

Därför lämnade Annie Silén Brynäs för Färjestad

Annie Silén hade också möjligheten att stanna i Brynäs ytterligare en tid.

— Ja, vi hade diskussioner och hade ändå ett kontraktsförslag. I slutändan kändes det som att Färjestad lockade mer.

Annie Silén är numera Karlstadbo. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Så här långt har 23-åringen från Stuvsta i Huddinge svarat för ett mål och totalt sex poäng på 26 matcher.

— Säsongen har varit både upp och ner. Jag trivs jätte-, jättebra i laget och i staden. Hela föreningen är fantastisk.

— Det spelar ingen roll om du spelar i dam- eller herrlaget, oavsett får du hjälp med det du behöver. Sjukt proffsigt. Det har varit superbra på det sättet.

— Sedan har såklart resultatet varit lite motigt. Vi har inte haft så mycket medstuds eller medvind. Vi är nya och får acceptera att vi ena gången vinner mot Frölunda och nästa gång förlorar mot Skellefteå.

Du som kommer från ett topplag, vad har saknats för att även Färjestad skall vara med i toppen?

— Vi kanske inte har den här riktiga spetsen. Den som går in och avgör i slutet. Jag tycker ändå att vi har ett bra spel, är samspelta och har satt ett bra grundspel.

— Det kanske är det här lilla extra, en målskytt eller två som kan göra det. Vi har haft många matcher som varit jämna, men där det lutat över till andra laget. Det kanske är största skillnaden.

”Mycket bilsnack på honom…”

Annie Silén hyllar också tränaren, tidigare storspelaren Johan Fransson.

— Det har varit superbra och han är den bästa tränare jag har haft, vilket jag sagt tidigare och står fast vid. Väldigt lyhörd och bra på att utveckla oss. Sedan är det extra bra eftersom han kan lära ut till mig det han kan från då han själv spelade.

— Han har varit i samma situationer som jag varit i på isen och förstår mig. Dessutom pushar han för att våga spela. Att det inte spelar någon roll om man gör misstag. ”Våga spela och gör din grej”.

— Jag känner att han fått mig att komma ur min lilla komfortzon. Att jag vågar. Om det blir fel är det okej att testa igen. Det har varit jättenyttigt och man blir bättre av det.

Johan Fransson och Emma Murén. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du bor nära Johan Fransson, hur är det att bli väckt av hans bil på mornarna?

— (Skratt) Det är väl härligt. Självklart är det mycket bilsnack på honom, men det är väl bra eftersom jag alltid kan lära mig något.

Hur ser du på din prestation så här långt?

— Både upp och ner precis som lagets. Jag har en stor roll i laget och sätter kanske en ganska hög press på mig själv, att jag ska göra mer än vad jag gjort. Då är det skönt att ha ”Frallan” eftersom han är ”Du är bra och gör det bra. Fortsätt.”

— Jag känner att jag tagit steg i min utveckling under hela säsongen och med hjälp av honom i det. Klart att jag vill få ut mer och hjälpa laget mer. Samtidigt måste jag se det som att jag utvecklas, gör bra grejer och hjälper laget.

— Jag sätter, som sagt var, en ganska hög press på mig själv och den försöker han ta bort så det inte blir att jag åker och tänker utan bara gör.

Många stockholmare i Färjestad

Som stockholmare, hur trivs du i Karlstad som stad?

— Jättebra. Farmor och farfar är därifrån så jag har ändå lite koppling till Karlstad och vi har en stuga i Kristinehamn.

— Karlstad är en jättefin stad, vatten överallt så det är härligt och nära till det mesta.

Ni har en liten Stockholmsmaffia med dig, Ida Boman och Michelle Löwenhielm, som kommit till Färjestad, hur har ni tagits emot av värmlänningarna?

— Bra. Jag brukar inte skylta så ofta med att jag är från Stockholm, säger Annie Silén med ett skratta och fortsätter:

— I stället försöker jag få in lite smidigt att jag har lite värmländskt blod. Det har bara varit superbra och folket i Karlstad är helt underbara, så det har inte spelat så stor roll att vi är från ”fel stad”.

Annie Silén, Ida Boman och Michelle Löwenhielm utgör ”stockholmsmaffian” i Karlstad. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad är styrkan i den här gruppen?

— Garanterat sammanhållningen. Jag har aldrig varit i ett lag där det varit ett så starkt driv och sammanhållning. Alla är i princip bästa vänner med varandra.

— Där har dels ”Frallan” betytt mycket. Vi har verkligen fått ihop en sammansvetsad grupp. Det känns som att kommer det in någon ny är hon direkt med i gänget. Det är verkligen en styrka. Går det lite motigt finns det mycket energi och alla är positiva i det negativa. Det har jag nog aldrig varit med om tidigare.

”OS är kanske inte något jag tänkt på så mycket”

Vad skulle du säga är nyckeln om ni ska undvika kval?

— Att inte tänka så mycket på det. Det är så lätt att man stirrar på tabeller hit och dit, poäng och att vi måste slå vissa lag för att vi inte ska hamna där.

— Sedan får vi inte vara rädda för att förlora, vad som händer då. Det går inte att tänka på vad som händer sedan. Var här och nu. Fokusera på det och gör det bästa av situationen. Det får bli som det blir och då göra det bästa av det, så det inte blir för mycket att man tänker på det eftersom man det då finns en risk att man blir mer rädd än vågar spela ut.

Det är en OS-säsong och Annie Silén spelade VM i våras, men så här långt har hon den här säsongen stått utanför landslagsspel.

Annie Silén och Erika Holst.

— OS är kanske inte något jag tänkt på så mycket. Jag var med lite i somras, men efter det har jag inte varit med någonting.

— För mig har det varit väldigt mycket fokus på Färjestad och prestera så bra som möjligt där för att vi ska ta oss uppåt i tabellen.

Har du haft en dialog med Ulf Lundberg om landslagsspel den här säsongen?

— Vi har pratat lite grann under säsongen, men senaste tiden har vi inte pratat något.

Nästa säsong kommer Erika Holst in som förbundskapten, hur tänker du kring det?

— Det tror jag kommer bli bra. Hon var min idol när jag var liten (skratt). När jag var knatte i Segeltorp spelade hon i A-laget.

— Jag tror att det kan vara bra att få in en ny röst. Uffe har varit jättebra, men att bra att få in Erika som har varit i liknande situation som spelare och vet vad som krävs och gäller.

— Sedan känner jag inte henne personligen, men jag har hört många bra grejer om henne så jag tror att det kommer bli jättebra, avslutar Annie Silén.

