Frölundas målvaktsstjärna vaktar OS-kassen för Schweiz

Schweiz trupp till damernas OS-hockey innehåller en SDHL-spelare. Det handlar om Frölundas stjärnmålvakt Andrea Brändli. Men här finns även flera andra spelare med ett förflutet i den svenska toppligan för damer.

Frölundas målvakt Andrea Brändli tar plats i Schweiz OS-trupp.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Med siktet inställt på att ta sig tillbaka till den olympiska pallen i damhockey för första gången sedan bronset i Sotji 2014 presenterade Schweiz sin OS-trupp på onsdagen. Truppen består av 23 spelare och leds av förbundskapten Colin Muller.

Två PWHL-spelare finns med i truppen. Boston Fleet-forwarden Alina Müller är tillbaka för sitt fjärde vinterspel, tillsammans med lagkaptenen och tidigare SDHL-stjärnan Lara Stalder, även hon fyrfaldig olympier, som till numera spelar för EV Zug i den schweiziska ligan. New York Sirens rookieback Nicole Vallario finns också med och gör sitt OS-debut.

Vid tidpunkten för uttagningen stod Müller noterad för ett mål och fyra assist på Bostons nio första matcher i PWHL:s grundserie. Det innebär att hon nu har 13 mål och 40 poäng totalt i ligan, när hon går in i de första olympiska spelen med en fullt professionaliserad damliga i Nordamerika.

Samtidigt gjorde Vallario sin första – och hittills enda – PWHL-poäng med ett mål mot Vancouver Goldeneyes i november.

Fyra spelare med SDHL-erfarenhet i Schweiz OS-trupp

Utöver Brändli och Stalder finns ett par spelare med erfarenhet från spel i SDHL i truppen. Det handlar om backen Shannon Sigrist (Linköping) och forwarden Noemi Ryhner (Luleå och Leksand).

Bland spelarna som spelar i Schweiz är det en trio från EV Zug som sticker ut. Stalder leder ligan med 18 mål och 46 poäng på 23 matcher, tätt följd av lagkamraterna Ivana Wey (16 mål, 42 poäng) och Rahel Enzler (17 mål, 41 poäng).

– Vi har ett väldigt välbalanserat lag med stor internationell erfarenhet och en stark mix av rutin och dynamik, säger Colin Muller om truppen.

– Många spelare är bekanta med kraven på olympisk nivå och vet vad som krävs för att lyckas på den här scenen. Vårt fokus ligger på att uppträda som ett sammansvetsat lag och spela vår bästa hockey i varje match.

Schweiz ska nu försöka navigera sig till en framskjuten placering i Grupp A, där man ställs mot Kanada, USA, Finland och Tjeckien, med förhoppningar om att gå långt i slutspelet.

Schweiz OS-trupp för damer 2026

Målvakter:

Andrea Brändli

Saskia Maurer

Monja Wagner

Backar:

Alessia Baechler

Annic Büchi

Lara Christen

Laure Mériguet

Shannon Sigrist

Nicole Vallari

Stefanie Wetli

Forwards:

Leoni Balzer

Rahel Enzler

Naemi Herzig

Sinja Leemann

Lena-Marie Lutz

Alina Marti

Alina Müller

Kaleigh Quennec

Noemi Ryhner

Vanessa Schaefer

Lara Stalder

Ivana Wey

Laura Zimmermann

Schweiz spelschema i OS gruppspel för damer

Fredag 6 februari: Schweiz–Tjeckien, 14.40 svensk tid

Lördag 7 februari: Kanada–Schweiz, 21.10 svensk tid

Måndag 9 februari: USA–Schweiz, 20.10 svensk tid

Tisdag 10 februari: Schweiz–Finland, 21.10 svensk tid

Kvartsfinalerna inleds den 13 februari och avslutas dagen därpå. Båda semifinalerna spelas den 16 februari. Turneringen avslutas den 19 februari med matcher om guld och brons.