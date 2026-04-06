Collegesvensken får NHL-chans – klar för tryout

Den svenske collegebacken Viking Gustafsson Nyberg tar nästa steg i Nordamerika. Nu belönas stockholmaren med ett tryout-kontrakt av Minnesota Wild – och flyttas direkt till farmarlaget Iowa Wild.

Den 22-årige backen Viking Gustafsson Nyberg tar ett litet steg mot NHL. Under måndagen meddelade Minnesota Wild att man skrivit ett tryout-kontrakt med den svenske försvararen, som omedelbart ansluter till Iowa Wild i AHL. Där blir han bland annat lagkamrat med den svenske forwarden Oskar Olausson.

Gustafsson Nyberg, född och uppvuxen i Stockholm, är med sina 199 centimeter och drygt 100 kilo en fysisk backbjässe med ett disciplinerat positionsspel som prioriterar sina defensiva åtaganden.

Den gångna säsongen i UConn Huskies stod han för elva assist på 37 matcher och toppade laget med +18 i plus/minus-statistiken. Han var dessutom en av lagets främsta på att täcka skott och bidrog starkt till att laget nådde final i Hockey East samt kvalificerade sig för NCAA-slutspelet.

Totalt blev det två säsonger på UConn efter att stockholmaren tagit klivet över från Northern Michigan. Innan flytten till Nordamerika hade Gustafsson Nyberg en tydlig roll i Leksands IF juniorverksamhet, där han under två säsonger i J20-laget noterades för 37 poäng på 82 matcher och även bar ett A på bröstet som assisterande kapten.

Gustafsson Nyberg har Värmdö HC som moderklubb och spelade juniorhockey i Nacka innan flytten till Leksand.

