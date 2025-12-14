Sebastian Wännström lämnade Malmö efter sitt korttidsavtal i SHL.

Nu är 34-åringen klar för spel i Björklöven.

Sebastian Wännström uppges spela i Björklöven. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Tidigare under säsongen anslöt Sebastian Wännström till Malmö Redhawks i SHL. Där skrev han på ett korttidskontrakt för att täcka upp medan Malmö hade skador på forwardssidan. Wännström kom att spela i tre matcher för Malmö i slutet av oktober innan han släpptes och återigen blev klubblös.

Nu ser 34-åringen ut att hitta en ny lösning och flytta vidare.

Under söndagsförmiddagen kom först Expressen med uppgifter om att att Sebastian Wännström har gjort klart med Björklöven i HockeyAllsvenskan. Sedan bekräftades även nyheten av klubben.

– Sebastian är en rutinerad spelare som kommer in och breddar vår trupp. Det ska bli spännande att se vad Sebastian kan uträtta hos oss, säger sportchef Per Kenttä.

Sebastian Wännström klar på korttidsavtal

”Löven” har gått tunt på forwardssidan den senaste tiden efter skadorna på Albin Lundin, Fredrik Forsberg och Lenni Killinen. Därför har backar som Mathew Maione och Oliwer Sjöström fått kliva upp och spela forwards. I fredags var Killinen däremot tillbaka, men Björklöven kommer att tappa Bruno Osmanis som ska spela JVM med Lettland. Därför ser serieledaren nu ut att förstärka sin forwardssida och täcka upp för manfallen genom att värva Wännström.

– Sebastian kommer att vara här till den 10 januari och sedan får vi se vad som händer, säger Per Kenttä.

Sebastian Wännström är född och uppvuxen i Gävle där han tidigt kom upp i Brynäs och vann SM-guld med 2012. Han har även spelat SHL-hockey för Rögle, HV71, Leksand och Malmö. Totalt har han noterats för 104 poäng på 311 matcher i SHL. Innan flytten till Malmö tidigare under säsongen hade Wännström tillbringat flera år utomlands, där han bland annat vann skytteligan i Liiga säsongen 2020/21.

