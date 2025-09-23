Emil Johansson ser ut att finnas på marknaden. Enligt Expressen lämnar backen Dresdner Eislöwen efter bara fyra matcher i klubben.

Foto: Robert Michael/dpa/Alamy Live News

På de fyra första matcherna för säsongen har Emil Johansson redan gjort lika många poäng som under hela förra säsongen. Med två mål och fyra assist har han fått en smakstart i sin nya klubb. Det samtidigt som han har spelat en bit över 20 minuter per match.

Men någon fortsättning ser det inte ut att bli.

Enligt Expressen lämnar 29-åringen klubben av privata skäl. Något som innebär att han finns tillgänglig för svenska klubbar om rätt möjlighet skulle dyka upp. Tidigare har backen representerat HV71 och Djurgården i SHL och Sverige.

Det har även blivit 15 landskamper för Tre Kronor under karriären.

Sedan 2021 har Emil Johansson spelat utomlands. Han var då med och åkte ur högsta ligan med HV71 och gick sedan till Finland där det blev drygt två och en halv säsong innan han hamnade i Tyskland. 2023 var han också med och vann tyska mästerskapet med EHC München.

Det återstår nu att se om det blir någon återkomst till svensk hockey. Klart är i alla fall att det finns ett par lag i SHL som hade kunnat behöva en rutinerad back i sitt bygge.

