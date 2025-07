Burväktaren nobbar återkomst i SHL

Han har enligt uppgifter fått intresse från Brynäs som ersättare till Erik Källgren.

Nu står det klart att Matt Tomkins stannar i Nordamerika genom ett tvåårskontrakt med Edmonton Oilers.

Det blir ingen återkomst i Sverige för Matt Tomkins. Åtminstone denna gång.



Efter Hockeynews tidigare uppgifter om att Brynäs varit intresserade av att värva den tidigare SHL-målvakten som ersättare till långtidsskadade Erik Källgren, har kanadensaren nu testat free agent-marknaden. Ett beslut som landade i ett nytt kontrakt i Nordamerika.



Nyheten kommer i samband med öppnandet av free agent-marknaden under tisdagen, och innefattar att 31-åringen skriver ett tvåårigt avtal med Edmonton Oilers. Värdet är 775 000 dollar per säsong, men överenskommelsen är ett tvåvägsavtal, vilket innebär en förändring i summan vid spel i AHL. Det är även där Tomkins ser ut att inleda 2025/26, men nu i Bakersfield Condors istället för Tampa Bay Lightnings Syracuse Crunch.



Under 2024/25 tog tidigare SHL-målvakten emot Harry Holmes Memorial Award, tillsammans med Brandon Halverson. Priset går till AHL:s bästa målvaktsduo.

Imponerade i Frölunda och Färjestad

Under den gångna säsongen stod Tomkins för 90,7 procent räddade puckar i AHL, över 26 matcher, och hittills står han kvar på sex NHL-matcher. Dessa kom under det första året i Nordamerika, efter flytten från Färjestad.



Den 193 långa pjäsen valdes av Chicago Blackhawks i NHL-draften 2012 och spelade i AHL redan 2017/18 efter tiden på college. Därefter snappade Frölunda upp kanadensaren 2021, samma säsong som senare gav spel i både VM och OS för Tomkins. Flyttlasset styrdes vidare till Färjestad och Karlstad, innan även det kapitlet tog slut efter ett år.



Kanadensaren har gjort totalt 91 matcher i AHL. Under 2024/25 fanns han med på bänken i NHL, men fick aldrig hoppa in på isen för att visa upp sig.



På meritlistan finns en VM-silver med Kanada 2022, samt en Spengler Cup-titel från turneringen 2020.