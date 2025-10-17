Oskar Olausson har inte spelat en enda match sedan trejden till San Jose Sharks.

Nu trejdas svensken igen – den här gången till Minnesota Wild.

Oskar Olausson, här i Colorado Avalanche. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

Efter fyra år i Colorado Avalanche organisation trejdades Oskar Olausson i somras till San Jose Sharks.

Men Olausson har inte fått spela någonting för varken Sharks eller klubbens farmarlag San Jose Barracuda i AHL. Innan säsongens start blev han uppsatt på waivers för att skickas ner till farmarligan, men han har sedan alltså inte spelat något alls sedan säsongen började.

Nu står det klart att Oskar Olausson trejdas för andra gången inom loppet av bara tre månader. Ny klubbadress för Tranåsprodukten är Minnesota Wild, han skickas dit i utbyte mot backen Kyle Masters.

We have acquired forward Oskar Olausson from the San Jose Sharks in exchange for defenseman Kyle Masters



Oskar Olausson har spelat fyra NHL-matcher

Oskar Olausson draftades av Colorado Avalanche som 28:e spelare i NHL-draften 2021. Han lämnade sedan HV71 i Sverige för att åka över till Kanada och spela i juniorligan OHL. Där producerade Olausson 26 mål och 49 poäng på 55 matcher där han spelade för både Barrie Colts och Oshawa Generals. Från och med 2022 har han spelat i NHL/AHL. Det har däremot bara blivit fyra NHL-matcher med Avalanche för forwarden och han har i stället mestadels fått spela AHL-hockey.

Förra säsongen gjorde 22-åringen elva mål och 26 poäng på 61 matcher för Colorado Eagles i AHL. Nu väntar alltså spel i Minnesota Wilds organisation för den tidigare JVM-forwarden. I Sverige har Olausson gjort 16 SHL-matcher med HV71 och elva matcher i HockeyAllsvenskan för Södertälje. Han spelade JVM för Sverige både 2021 och 2022.

Source: Oskar Olausson @ Elite Prospects