Backen återvänder: ”En spelare med hög potential”

Oskar Asplund och Mora gick skilda vägar i går.

Nu är backen klar för en återkomst till Almtuna.

Oskar Asplund.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Almtuna meddelar via sin hemsida att man gjort klart med en hemvändare i form av backen Oskar Asplund.

– Oskar är en spelskicklig back som kommer att bidra med stabilitet i defensiven samt tillföra ett lugn med sin spelförståelse och erfarenhet. Det är glädjande att vi fått möjligheten att knyta till oss Oskar, en spelare med hög potential och Almtuna IS som moderklubb ligger helt i linje med den strategi vi arbetar efter, säger sportchefen Nicklas Danielsson till sajten.

Gick skilda vägar med Mora

Asplund gick under gårdagen skilda vägar med den allsvenska konkurrenten Mora och har skrivit på ett avtal med Almtuna som sträcker sig säsongen ut.

22-åringen är fostrad i Almtuna och slog igenom stort under säsongen 2022/23, då han som juniorback producerade 30 poäng (6+24) på 49 matcher i Hockeyallsvenskan för klubben. Succén resulterade i ett SHL-kontrakt med Oskarshamn, men efter blott 14 matcher i klubben återvände han till Almtuna på lån innan han säsongen därpå flyttade till mora.

Den här säsongen har Asplund producerat två poäng (0+2) på 22 matcher för Mora.

Source: Oskar Asplund @ Elite Prospects