Västerås agerar – efter nyckelspelarens skada

Martin Jansson
Oscar Birgersson är klar för Västerås på ett sju veckor långt kontrakt. Forwarden kommer senast från en kort sejour i Frankrike.

Oscar Birgersson spelade i Tingsryd förra säsongen.
Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Västerås har Kim Rosdahl på skadelistan. Nu agerar klubben och plockar in en ny forward. Det handlar om Oscar Birgersson, som förra säsongen gjorde 26 poäng på 51 matcher i Tingsryd i Hockeyallsvenskan. Efter säsongen försökte han sig på ett utlandsäventyr.

Det blev ett provspelskontrakt i Frankrike där 25-åringen under fem matcher representerade Bordeaux.

Oscar Birgersson klar för Västerås – på sjuveckors-kontrakt

Klubben valde däremot att inte förlänga avtalet. Istället blir det nu alltså en återkomst till svensk hockey.

– Eftersom vi fick Rosdahl skadad så behövde vi få in en center till laget. I Oscar får vi en smart och hårt arbetande spelare med stark skridskoåkning. Peter har haft honom tidigare i Brynäs så han känner till honom väl, säger Niklas Johansson i ett pressmeddelande.

Oscar Birgersson kommer att debutera för Västerås redan i kvällens match mot Kalmar. Tidigare i karriären har han även representerat Brynäs i SHL och Almtuna i Hockeyallsvenskan.

