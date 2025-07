Mora värvar från AHL: ”Bärande offensiv spelare”

Mora IK har hittat en rajtskytt i Nordamerika inför 2025/26.

26-årige Ethan De Jong lämnar AHL för spel i Sverige och Hockeyallsvenskan.

– Vi får in en spelare som framförallt offensivt kan sticka ut och göra skillnad ute på isen, säger sportchefen Andreas Hägglund.

Ethan De Jong klar för Mora IK. Foto: Alarmy/Greg M. Cooper.

Den tolfte forwarden till truppen i Mora IK inför 2025/26 blir Ethan De Jong.



Under tisdagen meddelar den hockeyallsvenska klubben att man har gjort klart med den 26-årige kanadensaren som senast kommer från spel med Bakersfield Condors i AHL. Kontraktet är skrivet över 2025/26-säsongen och innebär att De Jong flyttar till Sverige för första gången i karriären.



– I Ethan får vi en spelskicklig right forward men en stark offensiv skicklighet. Han är en bra person och karaktär som jobbar väldigt hårt med en fin skridskoåkning, säger sportchefen Andreas Hägglund på lagets sajt och fortsätter:

– Vi har fått bra referenser på Ethan och gillar verkligen hans sätt att spela ishockey, vi tror att han kommer passa bra i Mora IK:s sätt att spela och kunna vara en bärande offensiv spelare under säsongen.

Fick chansen i AHL – efter college

De Jong, med en bakgrund i North Vancouver, representerade Quinnipiac University i högsta collegeligan, NCAA, mellan 2018 och 2023, och fick sedan ett AHL-avtal med Bakersfield Condors (samarbetsklubben till Edmonton Oilers).



Efter ett första år där De Jong mestadels spelade i ECHL med Fort Wayne Komets, kom sedan lite av ett genombrott i AHL under den gångna säsongen. Ethan var mer eller mindre ordinarie under året och avslutar sin tid i Nordamerika med siffrorna två plus åtta över 52 framträdanden.



På meritlistan finns även ett guld i World Junior A Challenge med Kanada, samt en NCAA-titel. Den sistnämnda säkrades med Quinnipiac under 2022/23.

