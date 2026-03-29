Max Lundgren har haft en sensationellt bra säsong med Merrimack i den amerikanska collegeligan. Nu får den tidigare Röglemålvakten betalt för framgången i form av ett NHL-kontrakt med Boston Bruins.

Svenske målvakten Max Lundgren belönas med ett NHL-kontrakt med Boston Bruins. Foto: AP Photo/Greg M. Cooper

Under veckan tog Merrimacks framgångsresa i NCAA slut. Natten mot fredag föll man mot North Dakota med 0–3 i collegehockeyns första slutspelsrunda. Därmed avslutades den svenske målvakten Max Lundgrens collegekarriär.

Den 23-årige skåningen, med Rögle som moderklubb, blir nämligen proffs kommande säsong.

Under söndagen meddelar Boston Bruins att de sajnar Lundgren till ett ettårskontrakt med en lönetaksträff på 952 000 dollar vid spel i NHL. Det motsvarar drygt nio miljoner svenska kronor.

The #NHLBruins have signed goaltender Max Lundgren to a one-year, entry-level contract for the 2026-27 season with an NHL cap hit of $952,500.



📰: https://t.co/6QzgrhsFXQ pic.twitter.com/Ruz0q6ZYhP — Boston Bruins (@NHLBruins) March 29, 2026

Max Lundgren klar för Boston Bruins

Max Lundgren kommer från en stark säsong på Merrimack College, hans andra på skolan. Under säsongen har han stått samtliga 39 matcher för skolan och landat in på en räddningsprocent på 92,0 samt ett snitt på 2,55 insläppta mål per match. Han stoppade inte mindre än 49 skott i finalen av Hockey East, där University of Connecticut besegrades med 2–1. För det utsågs han till turneringens MVP när skolan tog sin första divisionstitel i NCAA:s historia.

Lundgren lämnade Rögle 2022 för spel i juniorligan USHL med Des Moines Buccaneers varpå han fick ett stipendium till Merrimack College inför säsongen 2024/25. Det blev totalt 63 matcher på college med en räddningsprocent på 91,6.

På meritlistan har den 196 centimeter långe burväktaren en TV-pucktitel med Skåne 2017.

Source: Max Lundgren @ Elite Prospects