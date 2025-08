I slutet av juni draftades Matthew Schaefer som första spelare i draften av New York Islanders.

Nu har supertalangen skrivit på för NHL-klubben.

Förstavalet Matthew Schaefer har skrivit på för New York Islanders.

Foto: Damian Dovarganes/AP/Alamy

Under natten till tisdag, svensk tid, meddelade New York Islanders via sin hemsida att Matthew Schaefer tecknat sitt treåriga entry level-kontrakt med New York Islanders. Beskedet kommer en dryg månad efter att supertalangen valts som första spelare totalt i NHL-draften i Los Angeles.

Kontraktet har en lönetaksträff på 975 000 dollar, vilket är det maximala för ett entry level-kontrakt, och har ett antal bonusar inskrivna i kontraktet som gör att Schaefer kan tjäna betydligt mer än hans baslön på 877 500 dollar. Utöver sin signing bonus på 97 500 dollar, en summa han får utbetald varje sommar fram till 2027, har Schaefer prestationsbonusar i sitt kontrakt som uppgår till 3,5 miljoner dollar per säsong, vilket motsvarar drygt 33 miljoner kronor, enligt Puckpedia.

Skadefylld fjolårssäsong

Schaefer, som fortfarande bara är 17 år gammal, hade en minst sagt skadedrabbad fjolårssäsong som begränsade honom till endast 17 matcher i OHL med Erie Otters. På dessa matcher noterades han för 22 poäng fördelat på sju mål och 15 assist. Schaefer fanns även med i det kanadensiska JVM-laget, där han var två år yngre än de flesta lagkamraterna, men supertalangens turnering tog slut redan i den andra gruppspelsmatchen efter att han skadat sig i matchen mot Lettland.

Mathew Schaefer är New York Islanders femte förstaval totalt och den första sedan klubben valde John Tavares som nummer ett i NHL-draften 2009.