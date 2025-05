Avslöjar – blir ingen comeback: ”Hitta på något nytt”

Marcus Karlström gjorde sitt SHL-debut som 30-åring med Leksand den gångna säsongen.

Nu är framtiden däremot oviss när backen avslöjar för Hockeysverige att han varken blir kvar i Leksand eller gör en comeback i Almtuna.

– Det får bli någonting annat i år – det ska bli jäkligt kul att se vad det blir, säger Karlström.

Marcus Karlström kommer inte fortsätta i varken Leksand eller Almtuna. Foto: Bildbyrån (montage).

Bortsett från en säsong i nordamerikanska NAHL med Austin Bruins, spelade Marcus Karlström hela sin karriär i Hockeyettan och Hockeyallsvenskan. Under den gångna säsongen gjorde 30-åringen dock sitt SHL-debut. Almtuna-kaptenen lämnade klubben och anslöt till Leksand mot slutet av säsongen.



Däremot blev det enbart sex matcher i Leksand för Karlström som dessutom fick se sitt nya lag missa slutspelet efter en tuff säsongsavslutning. Nu är backens framtid oviss då han sitter på ett utgående kontrakt.



– Just nu är jag inte kvar i Leksand. Sen vad som händer under sommaren vet jag inte. Det får väl de sköta och sådär. Vi pratade lite innan vi skildes åt om vad som skulle kunna hända och sådär. Jag vet faktiskt inte, vi får väl se helt enkelt, säger Karlström till Hockeysverige.se.



Du var ändå lagkapten i Almtuna och har varit med laget länge. Är en återkomst till Almtuna något du kan tänka dig?

– Nej, det kommer det inte att bli. Första tanken efter säsongen var väl att, blir det inget SHL så är Almtuna den klubben som passar mig bäst. Men det kommer det inte att bli. Ganska likt Karlunden, så fanns det väl inte ekonomi till att förlänga, eller att jag ska få ett nytt då. Så att det får bli någonting annat i år. Det ska bli jäkligt kul att se vad det blir. Det blir en utmaning för mig personligen, med andra mål för laget och sådär. Så det ska bli kul att hitta på något nytt.

”Garanterar att det blir någonting spännande”

I nuläget verkar det inte bli någon fortsättning i varken Leksand eller Almtuna för Karlström. Totalt spelade backen nästan sex säsonger i Almtuna och var lagkaptenen under de senaste tre säsongerna. Utöver uppsalalaget har Karlström spelat i Hockeyallsvenskan med Mora, Södertälje, Tingsryd och HV71.



Karlström berättar dock att det kan bli något nytt till nästa säsong. Det innebär att vilken klubb han hamnar i, fortfarande är oklart.



– Skulle det dyka upp någonting i SHL så det är klart att det skulle vara mer lockande. Man vill ju spela så högt som möjligt. Så det är inget snack om den saken. Sen får man se vad som känns rätt och ha en dialog med olika klubbar och ta beslut därifrån. Vilken det blir, det får ju tiden utvisa. Men jag garanterar att det blir någonting bra, någonting jäkligt spännande för egen del.



Är det SHL eller Hockeyallsvenskan som är mest aktuellt i nuläget? Har några klubbar visat intresse?

– Nej, ingenting med SHL. Mer än det som har sagts om Leksand då. Ja, jag har väl lite i Allsvenskan som jag tycker är intressant. Och det gäller väl att hitta det bästa valet för mig och min familj. Jag fixar mycket med livspusslet också. Man är ju inte 22 år och singel längre, utan nu har man ju sambo och barn. Så det ska passa alla, skrattar Karlström.



Karlström förklarar även att han inte kan tänka sig att återvända till spel utomlands. Han menar att han vill vara så nära basen som möjligt. Karlström bor i Gävle och då passade Almtuna väldigt bra, men som han nämnt tidigare är det inte ett aktuellt alternativ.

Marcus Karlström gjorde sitt SHL-debut under den gångna säsongen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Stolt över framgångarna

Trots att Karlström hade hoppats få spela fler matcher för Leksand i SHL tycker han att det var en väldigt framgångsrik säsong. Sett till de senaste tre säsongerna har backen förbättrat sin poängproduktion. I Almtuna gjorde Karlström 28 poäng på sina 42 matcher innan han fick chansen i SHL. Där stod han för 1 poäng på sina sex matcher i leksandströjan.



– Det var kul, en rolig säsong. Jag tycker att det gick bra för mig personligen under hela säsongen. Det var kul att få avsluta med en ny erfarenhet och testa på att spela med Leksand. Det var jäkligt kul och kändes bra. Man hade kanske velat göra båda grejerna. Att få avsluta med Almtuna och kanske gå till slutspel med det laget och sen spela SHL, säger Karlström.



Hur tycker du att det gick då att spela i SHL jämfört med Allsvenskan?

– Jag tycker det gick bra. Det är väl klart att det är ett steg uppåt, säger väl sig självt. Samtidigt som man möter bättre spelare så spelar man med bättre spelare också. Det underlättar på ett annat sätt. Sen vill man ju spela så mycket som möjligt. Speciellt när man får en ny chans att visa upp sig. Så absolut, det hade ju varit idealt att få spela ännu mer, men det blev ju som det blev. Vi missade SHL-slutspelet med en poäng om jag inte minns fel. Så det var ju synd.

”Fortsätta vara en ledande och producerande spelare”

Karlström menar att han har utvecklats som spelare de senaste säsongerna. Dessutom fick backen ett större förtroende i Almtuna då han även var lagkaptenen. Nu vill han fortsätta på inslagen väg.



– Jag tycker att jag har blivit mer stabil åt båda hållen, speciellt senaste året då. Men sen har jag väl alltid försökt utveckla det jag varit bra på också. Att spela offensiv hockey. Nu vill jag fortsätta vara en ledande och producerande spelare som kan vara pålitlig i båda zonerna. Det är väl en sån spelare jag vill vara nästa säsong också. Det är förhoppningsvis det man kan förvänta sig av mig, säger Karlström avslutande.



Det återstår att se var Karlström hamnar till nästa säsong. Själv ser backen dock fram emot att ta sig an en ny utmaning, vilken klubb han än landar i.