Alla spelare på listan har kontrakt som löper ut 2026. Vissa kan bli UFAs, unrestricted free agents, vilket innebär att de är fria att lämna när kontraktet löper ut. Medan andra spelare blir RFAs, restricted free agents, där klubben behåller rättigheterna även när det nuvarande avtalet tar slut.

Rasmus Andersson har en omsusad situation i Calgary. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Rasmus Andersson, b, Calgary Flames

Kanske den mest omsusade svensken i NHL för tillfället. I över ett års tid har det gått otaliga rykten och spekulationer om Rasmus Andersson och hans vara eller icke vara i Calgary Flames. Hans namn har florerat flitigt i flera olika trejdrykten men på något sätt har han ändå blivit kvar i Calgary.

I somras såg Andersson ut att vara nästintill klar för en flytt. Både Vegas Golden Knights och Los Angeles Kings uppgavs vara nära att trejda till sig den svenske VM-kaptenen, men bytena föll ihop i sista stund. Under den här säsongen har det också gått rykten om skåningen, där bland annat Toronto Maple Leafs nämns som en potentiell destination.

Men Rasmus Andersson är allt jämt en Flames-spelare och har inlett säsongen riktigt starkt. Kontraktet med Calgary Flames löper ut efter säsongen och Andersson uppges vela kring om han ska stanna i klubben eller söka sig någon annanstans. Oavsett hur det blir lär Rasmus Andersson fortsatt vara en av de mest omtalade spelarna i NHL hela vägen fram till Trade Deadline i mars.

