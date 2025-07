Nyckelbacken trejdas – skriver åttaårskontrakt

New York Rangers har gjort sig av med en av sina nyckelbackar.

K’Andre Miller trejdas till Carolina Hurricanes – och skriver på ett åttaårskontrakt.

K’Andre Miller. Foto: Bildbyrån/Danny Wild.

Redan i slutet av maj uppgav insidern Elliotte Friedman att New York Rangers undersökte marknaden för K’Andre Miller. Detta då han till sommaren var på väg att bli restricted free agent och väntade ett stort lönelyft efter en lönetaksträff på strax under 3,9 miljoner dollar under de senaste säsongerna.



Nu, i samband med öppnandet av free agent-marknaden, har nyckelbacken flyttat på sig.



I en trejd som ser ett förstarundeval och ett andrarundeval i NHL-draften 2026, samt Scott Morrow, gå åt andra hållet, hamnar K’Andre Miller i Carolina Hurricanes från och med 2025/26. Överenskommelsen meddelas under tisdagen och inom kort uppger även Hurricanes att man skrivit ett långt kontrakt med den tidigare stortalangen.



Miller får ett avtal på åtta år, med ett värde på 60 miljoner dollar. Det årliga värdet ligger därmed på 7,5 miljoner, vilket är betydlugt mer än de 3,9 han tränade i Rangers.

Ännu ett toppval i NHL-draften trejdat

Den nu 25-årige backen valdes i första rundan av NHL-draften 2018 och tog sig sedan direkt in i NHL från NCAA, två år senare. Fem säsonger har sedan följt i New York Rangers där Miller blivit en nyckelspelare. Under 2024/25 loggade han näst mest istid i hela laget, efter Adam Fox, och producerade 27 poäng (7+20) på 74 matcher.



För Rangers innebär denna flytt att man nu har trejdat samtliga av sina sex draftval från förstarundorna mellan 2017 och 2019. Spelarna som går under den kategorin är nu Lias Andersson (2017), Filip Chytil (2017), Vitali Kratsov (2018), K’Andre Miller (2018), Nils Lundkvist (2018), Kaapo Kakko (2019).



Miller har tidigare spelat ett U18-VM och två JVM. Under dessa säkrade han två silvermedaljer med sitt USA. Han är nu uppe i totalt 368 grundseriematcher i NHL. 43 i slutspel.