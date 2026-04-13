Efter två poängstarka säsonger i Ravensburg Towerstars lämnar Erik Jinesjö Karlsson Tyskland.

Nu är den tidigare MoDo-forwarden tillbaka i Sverige – och bekräftar kontakt med svensk klubb.

– Hela Sverige är ett alternativ, säger Jinesjö Karlsson i en intervju med hockeysverige.se.

Erik Jinesjö Karlsson återvänder hem till Sverige

Foto: Erik Mårtensson / Bildbyrån

Tiden i Tyskland är nu över för den forna Modo Hockey-spelaren Erik Jinesjö Karlsson. Efter två fina säsonger i Ravensburg Towerstars återvänder 31-åringen tillbaka till Sverig. Forwarden, som satt på utgående kontrakt, levererade 105 poäng (31 + 74) under sina 97 omgångar i ligan DEL2.

Klubben ville förlänga kontraktet, anledningen till att 31-åringen avböjde erbjudandet beror på familjeskäl, det uppgav Ravensburg i ett pressmeddelande.

Nu är Jinesjö Karlsson tillbaka i Domsjö, med målet att fortsätta karriären i Sverige.

Är MoDo ett alternativ nu när du är tillbaka i Sverige?

– Jag skulle väl egentligen säga att hela Sverige är ett alternativ. Sen så finns det såklart klubbar som står en lite närmare, säger Jinesjö Karlsson.

MoDo-profilen spelade tre raka säsonger i Övik och var en del av laget som tog klivet upp till SHL efter segern med 4–3 i finalserien mot Djurgården.

– MoDo betyder ju mycket såklart. Det man har gjort för den klubben, och det som vi gjorde som grupp, är det alltid något speciellt gentemot den klubben. Det var otroligt roliga år också.

Bekräftar kontakt med svensk klubb

Efter flertalet säsonger med Modo Hockey finns det ett intresse för klubben. Jinesjö Karlsson var på plats i Hägglunds arens under den sjätte semifinalmatchen, där hemmalaget åkte på en förlust mot gästande Karlskoga.

Trots att 31-åringen bott i Tyskland de två senaste åren har han fortfarande följt MoDos matcher, men han tillägger också att han tittat på fler matcher utöver Öviks-laget.

Har du haft någon kontakt med någon svensk klubb?

– Ja det har jag haft, medger Jinesjö Karlsson

Vilken klubb det ska röra sig om är inget som forwarden vill gå in på. Om det blir återkomst i MoDo Hockey eller inte återstår att se.

Source: Erik Jinesjö Karlsson @ Elite Prospects