Erik Aterius hör till vardags hemma i Väsby IK, men kommer spela med Hockeyallsvenska AIK de kommande veckorna. Klubben lånar Aterius på grund av skador på forwardssidan.

Erik Aterius här i Leksandströjan. Foto: Daniel Eriksson.

AIK väljer att plocka in Erik Aterius inför den Hockeyallsvenska premiären mot Västerås på fredag. Aterius spelar i Väsby IK till vardags men har tidigare hunnit med 78 matcher i Hockeyallsvenskan, då med Leksand och Västervik.

De senaste åren har forwarden dock spelat i Hockeyettan, där han noterats för 60 poäng (25+35) på 187 matcher.

– Med rådande situation i truppen och tre skadade forwards väljer vi att låna in Erik. Det är en hårt jobbande forward som kommer att hjälpa oss med bra attityd och hårt jobb, säger sportchef Lasse Johansson till klubbens hemsida.

Aterius ansluter till truppen direkt och börjar träna med laget under onsdagen.

Source: Erik Aterius @ Elite Prospects