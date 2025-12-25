Efter Björklöven-ryktena – här hamnar Indrasis

Miks Indrasis ryktades vara ett namn för Björklöven. Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Miks Indrasis.

Foto: Bildbyrån.

Miks Indrasis flyttade till Brynäs 2023, när klubben spelade i HockeyAllsvenskan. Han gjorde sedan stor succé med 26 mål och 58 poäng på 52 matcher och Indrasis kom därmed tvåa i både skytteligan och poängligan. Han stod sedan även för tolv poäng på 13 slutspelsmatcher när Brynäs gick upp till SHL. Under säsongen i SHL var letten inte lika framgångsrik men gjorde ändå 29 poäng på 48 matcher i SHL under grundserien. Därefter blev det bara 1+3 på 17 matcher i slutspelet när Brynäs gick till SM-final.

Indrasis lämnade då Sverige för spel i tjeckiska Mlada Boleslav, men efter att bara ha noterats för 0+1 på 14 matcher bröts kontraktet för en månad sedan. Han uppgavs senare vara aktuell för Björklöven, men Per Kenttä konstaterade då att han i dagsläget inte var en spelare de skulle värva.

Nu, en månad efter uppbrottet från Mlada Boleslav, har den tidigare Brynässtjärnan till sist gjort klart med en ny klubb. Det blir spel i slovakiska HC Presov i den slovakiska ligan.

Laget är nykomlingar i den slovakiska ligan och ligger klart sist, tolv poäng bakom nästjumbon. I laget finns en svensk: Backen Erik Ullman.



