”Vi letar bara efter backar och forwards” var det målvakten Edvin Olofsson fick höra från MoDos sportchef Henrik Gradin.

Några dagar senare hade klubben gjort klart med en ny målvakt vilket gjorde att Olofsson hamnade utanför truppen och fick se sig om efter ett nytt jobb.

– Jag hade inte fått de indikationerna, säger Edvin Olofsson i en intervju med hockeysverige.se

Edvin Olofsson lämnade MoDo Hockey hastigt

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån

En barndomsdröm gick i uppfyllelse för Edvin Olofsson när han inför säsongen 2025/2026 skrev ett 1+1-årskontrakt med favoritklubben MoDo Hockey. 27-åringen har följt MoDo ända sedan han var liten då han tillsammans med sin farfar följde favoritlaget.

Drömmen om att spela i MoDo blev inte som tänkt när klubben plockade in en ny målvakt mitt under säsongen, ett besked som Olofsson inte såg komma.

– Det är klart att man är besviken. Man vill ju alltid spela ut ett kontrakt och fullfölja en säsong. Det gick ju otroligt fort när besked kom, jag var väl kanske inte beredd på det heller. Jag hade inte fått de signalerna från MoDo, så det är klart att jag blev väldigt besviken när beskedet kom.

”Det var väldigt förvånande besked som kom”

Var ”Hinken” öppen med att de letade fler målvakter?

– Nej, han sa väl i en intervju veckan innan att de letade allt utom målvakt i princip. Så han sa väl att vi kollar på forwards och backar men inte på målvakt. Och så skrattade han och sa att ”då blir det väl en målvakt bara för det.”

Edvin Olofsson hade fått besked att han skulle spela matchen mot Almtuna veckan därpå, så blev det inte. På onsdagen fick han ett samtal från sin agent som meddelade att klubben skulle ta in en ny målvakt och att det var dags att söka efter något nytt.

Beskedet nådde Olofsson endast fyra dagar innan deadline för transferfönstret stängde, det blev ett avslut med föreningen som kom oväntat.

–Ja, det var det. Absolut. Jag hade en bra dialog med Modo den veckan innan också, jag hade inte fått de indikationerna. Så det var väldigt förvånande besked som kom.

Olofsson om framtidsplanerna

Kan du känna nu i efterhand att det blev extra jobbigt att lämna just MoDo?

– Nej, alltså det skulle jag inte säga. MoDo kommer alltid vara MoDo för mig. Det är ju lite som den känsla man haft för MoDo sen man var liten, den är ju väldigt speciell. Sen är ju det kanske… det är ju mer liksom en romantisk bild från barndomen än vad det är idag.

Trots så kort varsel fick målvakten ett kontrakt med den slovakiska klubben Presov, men drömmen är att vända hem till Sverige efter säsongen.

– Nej men jag har väl sagt till mina agenter att nu vill jag landa här och det har gått så himla fort allting. Som sagt så är just nu fokus på att spela klart den här säsongen. Målet är väl att ta sig tillbaka hem igen till Sverige.

Edvin Olofsson avslutar intervjun med att förtydliga att han inte har något ont att säga om MoDo Hockey.

