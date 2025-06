Han blir sista pusselbiten i IKO: ”Enkelt beslut”

Det blir den 27-årige backen, Marc-Olivier Duquette, som spikar IK Oskarshamns trupp.

Sportchefen Arsi Piispanen presenterar nyförvärvet och är därmed färdig med lagbygget till 2025/26.

– Det var exakt vad vi letade efter för den platsen, säger Piispanen.

Marc-Olivier Duquette i tyska EC Kassel Huskies. Foto: Alarmy/dpa.

Tre målvakter, sex backar och 14 forwards.



Det var på ovanstående vis som numerära såg ut inför torsdagens presentation i IK Oskarshamn. Nu står det klart att kanadensaren, Marc-Olivier Duquette, blir sista spelare in i Arsi Piispanens lagbygge till 2025/26-säsongen i Hockeyallsvenskan.



– Det känns väldigt bra med lagbygget. Vi har fått in en bra kombination på vad vi har sökt med personligheter, kunskap och talang. Marc-Olivier är en stor och fysisk back som är bra på skridskorna. Det var exakt vad vi letade efter för den platsen. Vi har fått väldigt bra referenser om honom från olika håll, hur han är en bra och proffsig kille i laget, säger Arsi Piispanen på lagets sajt under torsdagskvällen.

”Länge varit högt upp på min lista”

Marc-Olivier Duquette kommer senast från en säsong i tyska andraligan med EC Kassel Huskies, men har längre erfarenhet av spel i Nordamerika och ECHL. Detta efter att han tidigare tagit vägen via juniorligan i Québec, QMJHL.



– Sverige har länge varit högt upp på min lista över platser där jag velat spela, så när klubben hörde av sig var det ett enkelt beslut. Med klubbens historia och goda rykte var det något jag verkligen ville bli en del av, säger Marc-Olivier själv och fortsätter:

– Det här är en fantastisk möjlighet för min karriär. HockeyAllsvenskan är en respekterad liga och ett bra steg för framtiden. Jag är också väldigt taggad på att få vara med och försöka ta laget tillbaka till SHL. Jag visste inte så mycket om Oskarshamn i början, men efter att ha pratat med några vänner hörde jag bara bra saker om både klubben och staden. Det verkar vara en fin kuststad med ett lugnt liv, fantastiska människor och fans, och en välskött organisation med stolta traditioner.



Kontraktet är skrivet över kommande säsong.