Braeden Cootes gick direkt från NHL-draften till en debut med Vancouver Canucks. Men efter tre matcher i NHL får han återvända till juniorligan WHL och Seattle Thunderbirds.

Braeden Cootes skickas tillbaka till WHL av Vancouver Canucks. Foto: Bob Frid-Imagn Images

På tisdagen avslöjade Vancouver Canucks huvudtränare Adam Foote att forwarden Braeden Cootes har skickats tillbaka till WHL:s Seattle Thunderbirds.

Cootes draftades av Canucks i första rundan, som nummer 15 totalt, i NHL-draften 2025. Efter att ha skrivit sitt treåriga rookiekontrakt i juni tog kanadensaren plats i Vancouvers trupp till premiären efter ett starkt träningsläger.

Cootes spelade i var och en av Canucks tre första matcher. Han var -1 i två av matcherna, bland annat i lagets 2–5-förlust mot St. Louis Blues på måndagskvällen. Enligt Hockey Reference hade Cootes totalt 41 Corsi Against och en Corsi For-procent på 33,9 %. Han snittade 10.47 minuters istid per match.

Braeden Cootes återvänder till WHL

Hade den 18-årige forwarden spelat tio NHL-matcher med Canucks hade han förbrukat det första året av sitt rookiekontrakt. Nu får han i stället chansen att återvända till Thunderbirds och fortsätta utveckla sina färdigheter i hopp om att bli en nyckelspelare i Vancouver i framtiden.

Cootes stod för en stark säsong i Seattle i fjol, där han var lagkapten. På 60 matcher gjorde han 26 mål och 37 assist för totalt 63 poäng, samtliga personliga rekord. Han fyllde på med ytterligare åtta poäng i Thunderbirds slutspelsserie mot topprankade Everett Silvertips. Seattle föll till slut efter sex matcher.

Under delar av tre säsonger i WHL har Cootes gjort 46 mål och 65 assist för totalt 107 poäng på 137 matcher. Seattle har inlett säsongen med 3–5–0 och möter Prince George Cougars på hemmais på fredagskvällen, följt av Wenatchee Wild på lördagen.

Canucks, som vunnit en av sina tre matcher hittills, spelar borta mot Dallas Stars natten mot fredag.

Source: Braeden Cootes @ Elite Prospects