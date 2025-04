19-åringen får chansen i VIK: ”Varit fenomenal”

13 februari kastades han in mellan Växjös stolpar för att göra SHL-debut.

Nu blir 19-årige Benedikt Oschgan den som spikar målvaktssidan i Västerås.

– En spännande och ung målvakt som vi ser en stor uppsida hos, berättar sportchefen Niklas Johansson.

Benedikt Oschgan på Växjös SHL-bänk. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Rasmus Korhonen och Benedikt Oschgan.



Det här blir Västerås målvaktspar när man kliver in i Hockeyallsvenskan 2025/26. Detta står klart under måndagen, då den sistnämnde presenteras som nyförvärv från Växjö.



– Han har haft en väldigt bra utvecklingskurva nere hos Växjö och är just nu aktuell för VM med Österrike. En spännande och ung målvakt som vi ser en stor uppsida hos, berättar sportchefen Niklas Johansson på lagets sajt.

Bästa räddningsprocent i J20-serien

Oschgan kom till Växjö inför 2024/25-säsongen och hade redan då representerat Österrike under flera landslagsturneringar. Hans 92,5 i räddningsprocent i J20 Nationell var sedan bäst av samtliga målvakter i den svenska juniorserien. Det hela gav även en CHL- och SHL-debut. Den sistnämnda mot Färjestad 13 februari.



– I matchen mot Salzburg spelade han väldigt stabilt men klev av i slutet av matchen efter en skadekänning och mot Färjestad gjorde han också en bra match där det blev seger, berättar ”NJ” och fortsätter:

– Det ska bli intressant att se Benedikt ta upp kampen med Rasmus kommande säsong.



Så här sade Växjös utvecklingsansvarige Mikael ”Daggen” Eriksson till hockeysverige.se i januari:



– Han tog vi från Österrike och kom sent in i den här säsongen. Har kommit in med proffsighet, sätter en standard och har varit fenomenal hela säsongen. Har varit med i CHL och gjort det bra där. Man ser att han blir bättre och bättre. Han har en fin framtid framför sig.