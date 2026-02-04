SVT-profilen om OS-arenan: ”Det finns inte en chans i hela världen”

Turerna kring den nybyggda OS-arenan där hockeyturneringen ska utkämpas har varit många.

SVT:s Dusan Umicevic är på plats i Milano – och dömer ut chansen att arenan ska kunna bli klar i tid.

– Det finns inte en chans i hela världen att de hinner färdigställa arenan under den här turneringen, säger han om Santagiulia.

Dusan Umicevic, SVT, om Arena Santagiulia. Foto: Privat och Bildbyrån

Det har snackats mycket om nya OS-arenan, Santagiulia, som ska ta 16 000 personer. Samtalsämnet som varit har framför allt handlat om i fall arenan skulle bli klar i tid eller inte. SVT:s Dusan Umicevic är på plats i Milano och har besökt det som idag mest liknar en byggarbetsplats. Det vill säga hockeyarenan.



– Arenan är långt ifrån färdig och är fortfarande en arbetsplats, säger Dusan Umicevic till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är sladdar som hänger från taket och var bråten på marken när vi kom in. När vi sedan kom lite närmare rinken så höll man på att måla om där. Jag har fått förklarat för mig att de tar stora steg varenda dag som går nu, men det finns inte en chans i hela världen att de hinner färdigställa arenan under den här turneringen. Det kommer de inte lyckas med.



Möts ni av stressade arbetare inne i arenan?

– Nej, jag tycker inte att de ser stressade ut över huvud taget, säger Umicevic med ett skratt.

– Jag tycker att de ser hur harmoniska ut som helst. Det jag tänkt på är att alla arbetare springer runt med bygghjälmar på sig. Däremot har inte vi några krav på oss att ha hjälmar trots att vi vistas på samma ställen. Det är något som inte stämmer.

– Jag skulle inte bli förvånad om saker och ting skulle ramla ner från taket. Det känns livsfarligt.

Orden om isen: ”Såg ut som en tarm”

Med blotta ögat, vad kan du se inte är färdigt?

– Det finns vissa områden som är mer eller mindre färdiga. När du närmar dig själva arenan, där man kommer ha sina restauranger och hamburgarstånd, där tror jag att det kommer vara bra. Inte helt färdigt, men snudd på.

– När du kommer in i stora arenan, Santa Giulia, ser det ut som en färdigställd arena. Det är när du kommer från parkering så möts du av leråkrar och sedan ska ta dig in i olika gångarna till själva kärnan, det är tydligt att det inte är färdigställt där. Jag tror ändå inte att det kommer påverka särskilt mycket.

Inuti arenan finns en rink och en is som är… liten.

Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN / kod CS / CS0846

Har du hört några röster om hur isen ska vara?

– Nej, det har jag inte hört. Däremot, när jag kom in i arenan såg den ut som en tarm. Jag tror faktiskt inte jag sett en smalare arena i hela mitt liv.

– Det kanske är ögat som luras. Jag pratade med Jonas (Andersson) om det där och det kan vara så att det ändå är lugnt. Om du frågar mig nu om första intrycket så såg den väldigt långsmal ut.



Kan det stämma att den är mindre än NHL-rinkarna?

– Ja, jag tror att den är en meter smalare.

”Det finns inte på kartan”

Du var inne på det tidigare, tror du arenan kommer färdigställas och bli klar under turneringens gång?

– Nej, inte en chans. Det finns inte på kartan att den kommer vara klar, men det som syns utåt och det spelarna kommer mötas av är i stort sett klart.

– Jag tror inte det kommer påverka vare sig spelare eller åskådare. Det är mer när man ska ta sig in. Nu var vi där innan det drar i gång och vi sprang runt lite överallt. När sedan matcherna drar i gång kommer man antagligen avgränsa så man helt enkelt bara får vistas i områden som är färdigställda. Det var i alla fall ingen som stoppade oss när vi gick runt där under gårdagen.



Finns trots allt alla förutsättningar för att det ska bli en OS-fest i Santa Giulia Arena?

– Ja, det tycker jag. I övrigt ser det ut som en NHL-rink. Det ser väldigt fräsch ut och arenan är magisk på så sätt.

– Exteriören är grym och interiören är bra. Själva kärnan vid rinken, åskådarplatserna och där de säljer ”merch” och mat är hemma. Det är mer allt dessförinnan med parkeringar och allt sådant som inte är färdigt.



Med tanke på det du berättat, kommer du kommentera matcherna i arbetshjälm?

– (Skratt) Jag hörde någonting om att om man ska stå mellan båsen får du antingen ha hjälm på dig eller skriva på ett papper att de inte ansvarar för eventuella skador eller i värsta fall dö.

– Som tur är slipper jag den uppgiften eftersom jag sitter tryggt på min studioplats.



Första matchen SVT sänder är Kanada mot Finland…

– Ja, det är vår första match som vi sänder. Sedan är vi självklart på plats och bevakar Sverige mot Tyskland. Det kommer också vara en stor del av vår sändning, intervjuer och analyser från den.