Stjärnans huvudbry inför OS: ”Kunde blivit långvarigt”

Elias Lindholm, 31, gjorde succé i hemma-VM i våras.

Den svenske poängkungen såg där och då ut som ett självklart inslag i den svenska OS-truppen.

Men i höstas åkte stjärnan på en skada som höll på att sätta stopp för allt.

Elias Lindholm om VM-succén. Foto: Johanna Säll / BILDBYRÅN / kod JL / JM0696

Elias Lindholm klev ut på isen under VM och bjöd på show. Oväntat nog blev han överlägsen poängkung i det svenska laget med 14 poäng (8+6) på 10 matcher.

Att ha fått visa upp sig på det sättet på hemmaplan under ett VM var drömstoff för svensken.

– Det är klart, det var en dröm man hade att spela på hemmaplan, säger den svenske forwardsstjärnan till Hockeysverige.se.

– Att det gick bra, det var bara en bonus. Just för att försöka bevisa man ska ha en plats i OS, så det var lite både och.

Skadeoron: ”Kändes inte alltför bra”

Men även om hösten varit positiv, så var det vid ett tillfälle som Boston Bruins-stjärnans OS-medverkan var hotad.

Det var i slutet av oktober som Elias Lindholm haltade av skadad i matchen mot Buffalo Sabres.

Då hade han dragit på sig en knäskada och hann bli orolig.

– Direkt när det hände var man väl lite orolig och det kändes inte alltför bra och man kände att det kunde blivit ganska långvarigt. Man vet aldrig med knäna, så lite orolig blev man. Men efter magnetröntgen dagen efter så såg man att det var lugnt.

Elias Lindholm fick fira flera mål under VM.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / JM0694

Nu är det bara en dryg månad kvar tills 31-åringen kliver ut på OS-isen i Milano med Tre Kronor.

Något som han drömt om.

– Det är en dröm. När man kunde ju inte ha tillgång till NHL på samma sätt som det är nu, så det var ju OS och VM och sådant som man kunde kolla på, säger han.

– Man minns fortfarande OS i Turin och i slutet av finalen där Henrik Lundqvist gör de räddningarna. Det är sådant man växt upp med och det blir kul att få testa på det. Som sagt, det är en dröm. En barndomsdröm som man har haft länge, säger han.