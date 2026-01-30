Spås få huvudroll i Tre Kronor: ”Är redo för det”

Rasmus Dahlin, 25, spås bli en absolut nyckelspelare i Tre Kronors jakt på OS-guld.

Trots en tuff höst på ett personligt plan är han förmodligen bättre än någonsin förr.

Nu kan han bli Sveriges försteback i OS.

– Jag är absolut redo för en sådan roll, säger han till Hockeysverige.se.

Rasmus Dahlin, 25, går in i OS som en av Sveriges allra främsta backar och spelare överlag.

Så sent som denna vecka gjorde han sitt första hattrick i karriären för Buffalo Sabres och han har gjort en oerhört stark säsong. Det mångåriga bottenlaget Buffalo går mot sitt första slutspel på 15 år.

Samtidigt har Rasmus Dahlin gått igenom en tung höst på ett privat plan. Men just nu är han på en bra plats, med mindre än två veckor till OS.

– Det har varit ett extremt speciellt år. Jag har en stark tjej där hemma som ger mig extremt mycket motivation, berättar han för media på fredagen.

Spås bli försteback: ”Är redo för en sådan roll”

För Hockeysverige.se berättar han om hur han ser på sin egen roll. Det är många experter som menar att han borde få in som försteback och spela flest minuter för sitt Tre Kronor, precis som han gör i Buffalo till vardags.

– Jag är absolut redo för en sådan roll. Men sedan så har vi extremt bra backar, jag tar den roll jag får och blir det som det skrivs är jag redo för det, säger han självsäkert.

Men vem han vill spela med, det har han inget klart svar på.

– Helt ärligt, nej. Det är så otroligt bra backar så det spelar ingen roll vilka man spelar med, vi kommer kunna spela bra hockey oavsett.

Såg upp till stjärnorna: ”Magiskt”

Han ger även sin syn kring de många turerna om de svenska skadorna inför turneringen

– Det är absolut aldrig kul att höra att folk blir skadade. Nu fick vi några grymma inhoppare. Men de som är lite halvskadade, känner jag dem rätt, så kommer de att spela det här OS:et.. Förhoppningsvis, säger han och ler.

Det är blandade årgångar på svenska backsidan, men mycket hopp läggs till de rutinerade backarna som Erik Karlsson, Victor Hedman och inte minst Oliver Ekman-Larsson.

Är det någon som du har sett upp till särskilt mycket och varför i så fall?

– I stort sett är det väl alla i den backsidan. Men sedan så är jag mycket yngre än Erik (Karlsson) och (Victor) Hedman. Så de såg man upp till väldigt mycket när man var yngre. Men det är så jäkla kul att vara på ett OS med så här mycket bra backar. Du kan lära dig någonting av alla, så det ska bli magiskt.