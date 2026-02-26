”Jag var mycket närmare spel i finalen än jag själv trodde”

Det såg ut som en självklarhet att Sidney Crosby var borta från OS-finalen. Men enligt superstjärnan själv var han betydligt närmare spel än någon kunnat ana – bara dagar efter skadan i kvartsfinalen.

– Jag trodde inte att det ens skulle vara ett alternativ, säger han.

Sidney Crosby missade OS-finalen – men var enligt egen utsago nära att kunna spela.

När nyheten kom på onsdagen att Pittsburgh Penguins lagkapten Sidney Crosby har placerats på skadelistan och väntas bli borta i minst fyra veckor, var det nog många som utgick från att han inte ens var i närheten av att kunna spela OS-finalen mellan Kanada och USA.

Hör man Crosby själv berätta låter det dock som att han var mycket nära att dra på sig tröjan i herrarnas OS-final i söndags.

– Jag var mycket närmare spel i guldmatchen än jag själv trodde, sa Crosby till medier i Pittsburgh på onsdagen.

– Jag trodde inte att det ens skulle vara ett alternativ. Att jag faktiskt hade en chans och var så pass nära – staben var fantastisk.

Sidney Crosby skadades efter närkamp med Radko Gudas

Det kan tyckas svårt att få ihop en skadeprognos på fyra veckor med möjligheten att spela en högintensiv match bara fyra dagar efter att skadan inträffade. Samtidigt är det knappast förvånande att den trefaldige Stanley Cup-mästaren skulle göra allt i sin makt för att spela om ett olympiskt guld.

Crosby ådrog sig skadan, som Penguins har klassificerat som en underkroppsskada, under Kanadas 4–3-seger efter förlängning mot Tjeckien i kvartsfinalen den 18 februari. Crosby kolliderade med Tjeckiens Radko Gudas i mittzonen, föll olyckligt till isen och tog sig sedan haltande till omklädningsrummet.

Kanada föll till slut med 2–1 efter förlängning mot USA i söndagens dramatiska guldmatch. Det råder ingen tvekan om att Kanada saknade Crosby, som tidigare har tagit OS-guld 2010 och 2014. Hans frånvaro märktes särskilt i lagets spel fem mot tre i den andra perioden, där man inte lyckades utnyttja överläget. Crosbys tålamod, spelförståelse och passningsskicklighet hade varit ett stort tillskott – och möjligen skillnaden mellan guld och silver.

