Under gårdagen stod det klart att Sam Hallam lämnar rollen som förbundskapten för Tre Kronor, och att Rikard Grönborg återvänder i hans ställe.

Debatten kring vad rollen som förbundskapten ska innefatta har flammat upp i samband med beskedet och nu öppnar landslagschef Anders Lundberg för att Rikard Grönborg överhuvudtaget inte ska ta plats i båset.

– Vi konstarerar väl att vi inte är fullt effektiva i det sätt som rollen är utformad idag, säger Anders Lundberg.

Rikard Grönborg kan hamna bakom kulisserna.

Foto: Emma Wallskog/Simon Hastegård/Bilbyrån.

I samband med att Sam Hallam lämnade rollen som förbundskapten för det svenska landslaget har debatten gällande vad rollen som förbundskapten egentligen ska innefatta blossat upp. Nu, med Rikard Grönborgs antågande, ska rollen förtydligas och fastställas.

Under tisdagen hölls en presskonferens där både Rikard Grönborg och landslagschefen Anders Lundberg fick svara på medias frågor. Under frågestunden öppnade Lundberg för att Grönborgs roll inte ska innebära en närvaro i båset.

– Vi konstarerar väl att vi inte är fullt effektiva i det sätt som rollen är utformad idag. Med det sagt vill jag verkligen trycka på att det här är en av många delar, men att Rikard verkligen var vårt förstaval till det här jobbet. Vi ser behovet av att göra om organisationen kring Tre Kronor, sen hur det kommer att bli det är nästa fråga. Det är ett arbete som vi har framför oss, säger Lundberg och fortsätter:

– Jag vill vara tydlig med att om han kommer stå i båset eller inte, om arbetsbeskrivningen kommer se helt annorlunda ut eller inte, det är för tidigt att svara på idag. Men att han kommer att vara ansvarig för vårat herr-landslag det är glasklart.

”Kommer in med ett öppet sinne”

Även Rikard Grönborg lyfte analysen av rollen som förbundskapten som måste ske.

– Det har redan gjorts förändringar sedan jag var förbundskapten för sju säsonger sedan, det arbetet kommer att utvecklas hela tiden. Mitt fokus är såklart på Tappara och Sam och hans mannar är ansvariga för Tre Kronor. Men samtidigt har vi såklart haft diskussioner om vad nästa steg är för det hör förbundskaptensjobbet, arbetsbeskrivning och liknande för att vi ska maximera våran verksamhet. Jag kommer in med ett öppet sinne inför vad det här jobbet innebär, men framför allt är jag väldigt intresserad av det här förändringsjobbet som vi ska göra, säger den nya förbundskaptenen.