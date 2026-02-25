Leo Carlsson missade OS med Tre Kronor på grund av skada.

När NHL nu återupptas är stjärnan tillbaka och spelklar igen för Anaheim Ducks.

Leo Carlsson gör comeback för Anaheim direkt när NHL återupptas. Foto: William Liang-Imagn Images

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

I mitten av januari kom ett mardrömsbesked för Tre Kronor, då bara veckor innan det var dags för OS i Milano. Leo Carlsson hade blivit skadad och tvingats till en operation där det gjorts ett ingrepp i hans ena lår. Skadan innebar att han skulle missa OS-spel, där han hade förväntats vara förstacenter för Tre Kronor.

Sverige fick klara sig utan Leo Carlsson under OS och det gick mindre bra. Tre Kronor strulade till det i gruppspelet genom att förlora mot Finland samt släppa in ett sent mål i segern mot Slovakien som innebar att de missade gruppsegern. I stället tvingades Sverige spela en åttondelsfinal mot Lettland och ställdes sedan mot USA i kvartsfinalen. USA vann med 2-1 efter förlängning sedan Quinn Hughes avgjort och USA gick sedan och vann OS-guld. För Tre Kronor tog OS-äventyret dock slut tidigare än förväntat.

Leo Carlsson gör comeback för Anaheim Ducks

I natt återupptas NHL-säsongen igen efter OS-uppehållet. Anaheim Ducks inleder då med en hemmamatch mot Edmonton Oilers. Inför matchen står det nu klart att Leo Carlsson är återhämtad från sin lårskada och är redo att göra comeback direkt.

– Han har sett bra ut i träning och blivit bättre och bättre för varje dag, säger Anaheims tränare Joel Quenneville.

Leo Carlsson har gjort succé för Anaheim Ducks den här säsongen och fått sitt stora genombrott på NHL-nivå. Han inledde säsongen i en rasande fart där han öste in mål och poäng. Sedan stannade Carlsson av lite innan skadan och gjorde blott 1+2 på elva matcher innan han lade sig på operationsbordet. Dessförinnan hade Carlsson dock gjort hela 41 poäng på 33 matcher. Totalt har har därmed gjort 18 mål och 44 poäng på 44 matcher så här långt.

Source: Leo Carlsson @ Elite Prospects