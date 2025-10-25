Josefin Bouveng är poängbästa svenska i den amerikanska collegeligan.

Nu jagar ”Boven” en plats i den svenska OS-truppen.

— Jag ska göra allt för att komma med dit, vara med och bidra, säger hon till Hockeysverige.se.

Josefin Bouveng drömmer om OS-spel med Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

OS i Milano närmar sig med stormsteg och på onsdag tar Ulf Lundberg ut Damkronornas trupp till Lidl Hockey Games i Ängelholm 5-8 november. En som såklart hoppas finnas med i OS-truppen i februari och givetvis även i matcherna inför avresan till Milano är University of Minnesotas Josefin Bouveng.



— Klart att det är det stora målet den här säsongen. Jag ska göra allt för att komma med dit, vara med och bidra. Det är också något jag tränat för under en lång tid, så klart att jag vill vara med där, säger Josefin Bouveng som även var med vid OS 2022.

— Det var jättelärorikt att få åka på en sådan stor turnering, min första. Jag hade inte åkt på något VM innan. Dessutom fick jag uppleva mycket runtomkring. Veta att man ska lägga fokus på rätt saker, men även njuta av det runt om.

— Sedan var det ganska speciellt med coronan. Det var ändå lite folk på läktaren, men man kunde inte umgås på samma sätt och var hela tiden ganska på sin vakt med det där. Dessutom testade vi oss varje dag.



Är det givet att alltid slänga sig på planet till Sverige när förbundskaptenen Ulf Lundberg, kallar?

— Ja, så har det alltid varit för mig i alla fall.

Josefin Bouveng.

Foto: Ronnie Rönnkvist

En annan hockeyspelare i dag

Josefin Bouveng lämnade Sverige 2022 efter i första hand två fina säsonger med Brynäs. Hon utsågs bland annat 2021 till SDHL:s bästa junior och erhöll därmed Elite Prospects Award. Sedan dess har hon såklart utvecklats en hel del som hockeyspelare.



— Farten, intensiteten. Sedan är spelet här mycket rakare. Det är tuffare och intensivt att spela mer rakt och det spelet skulle jag säga är det jag utvecklat mest.



Fyra år är en lång tid, är du i dag en annan hockeyspelare?

— Ja, det har varit väldigt lärorikt och utvecklande. Jag har fått spela mer mot väldigt bra spelare under de här åren. Jag utvecklades mycket i Sverige, men det känns som jag utvecklats mer här borta.



Även som person?

— Ja, det tycker jag. Det är en annan kultur här borta och jag har fått lära mig mycket utanför isen också. Klart att det har hjälpt mig att växa som person.



Vad saknar du mest från Sverige då du är i USA?

— Såklart familjen och kompisarna hemifrån. Förutom det är det mest maten, skrattar Josefin Bouveng och fortsätter:

— Favoritmat? Oj, vad svårt, men vanlig svensk husmanskost. Allt är så mycket fräschare hemma. Frukosten och helt vanliga maträtter.

Josefin Bouveng med Elite Prospects Award 2021. Foto: Ronnie Rönnkvist

Poängstark i collegeligan

Så här långt har Josefin Bouveng svarat för tre mål och totalt tolv poäng på nio matcher den här säsongen. Med det är hon just nu poängbästa svenska i NCAA.



— Vi har fått en bra start och ställdes på vårt första riktiga prov i helgen då vi mötte Ohio. Vi vann en och förlorade en, men det var bra matcher.

— Jag tycker själv att jag har gjort en bra sommar och är i en bättre fysisk form än någonsin, vilket jag också tycker har hjälpt mitt spel.



Hur var det att ställas mot Jenna Raunio, Mira Jungåker och Hilda Svensson i Ohio?

— Det var kul och kändes som att de redan har stora roller där. Samtidigt är det alltid roligt att möta några man känner.

— Nu i helgen ska vi dessutom spela mot Ida (Karlsson) och Thea (Johansson, i Minnesota-Duluth).



Hur ser du på din roll i laget idag jämfört då du kom över 2022?

— Under min första säsong fick jag verkligen kriga om speltid. Det är fortfarande en väldigt tuff konkurrens och man kan aldrig ta något för givet.

— Just nu får jag i alla fall spela alla spelformer, spela lite penalty kill och sådant så det har varit kul.

Josefin Bouveng i University of Minneostas färger.

Foto: Michael Turner/ZUMA Press Wire/Alamy

Bouveng är, som sagt var, poängbäst bland svenska spelarna i NCAA, men det här är ingenting hon tänker på själv.



— Nej, det är inget jag ens visste om, men det visar mer på att jag är involverad i det offensiva spelet och bidrar där.

— Jag känner själv att jag har utvecklat spelet över hela banan och min defensiv mycket, vilket också gynnar offensiven.



Nu är 24-åringen inne på sin sista säsong hos University of Minnesota och förhoppningen hos henne är att kunna stanna kvar i Nordamerika och spela ytterligare en tid.



— Först och främst försöker jag vara här och nu. Ta en helg i taget. Klart att OS sedan är det stora målet.

— Om jag måste titta lite längre fram så är målet att bli draftad och spela i PWHL, avslutar Josefin Bouveng.