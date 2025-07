Drömmen om att spela VM på hemmaplan sprack för Jesper Bratt. En axeloperationen tvingade New Jersey Devils-stjärnan att följa turneringen i Stockholm på tv. Det gör honom ännu mer motiverad att ta en plats i den svenska OS-truppen.

– Redan då, när jag åkte från 4 Nations, var det som att jag längtade till att OS faktiskt ska börja, säger han till hockeysverige.se.

Jesper Bratt missade hockey-VM i Stockholm på grund av en axeloperation. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Säsongen 2024/25 var Jesper Bratts bästa i NHL så här långt. Med 21 mål och totalt 88 poäng på 81 matcher blev han den poängmässigt sett bästa svensken i ligan. Han satte även nytt klubbrekord för sitt New Jersey Devils med sina 67 framspelningar. Men det blev uttåg mot Carolina Hurricanes redan i första rundan av Stanley Cup-slutspelet för Devils. Dessutom missade han hemma-VM då han var tvungen att åtgärda en axelskada.

Både med- och motgång med andra ord.

– Säsongen för laget var ändå ett steg i rätt riktning. Vi hade ny coach, många nya spelare, en ganska hög förväntan och lite oturliga skador som satte lite stopp för laget under slutspelet, berättar Jesper Bratt för hockeysverige.se och fortsätter:

– Ändå hade vi ett jättebra spel fram till jul. Efter jul tycker jag att vi slappnade av lite och inte tog det där steget vi hoppades på att göra som lag. Vi var allt för ojämna sista halvan av säsongen. Sedan var vi inte tillräckligt starka i slutspelet för att vinna. Vi gjorde några bra matcher och det var definitivt ett steg i rätt riktning.

– Ett år under bältet med oss för vår nya coach och vi spelare har fått en lite bättre känsla för hur vi ska spela och vart standarden sitter.

New Jersey drogs med flera tuffa skador under säsongen. Bland annat på storstjärnan Jack Hughes som missade slutspelet på grund av en axelskada.



– Vi trummade ändå på som lag, men när man tappar en av ligans bästa spelare kommer delar av matcherna, powerplay och så vidare, inte gå lika bra. Han är en spelare som ändå gör en poäng per match då han spelar. Självklart var han en tuff förlust att tappa.

– Dessutom blev Luke (Hughes) och (Brenden) Dillon skadade i slutspelet, ganska stora spelare och som vi saknade ute på isen.

Jesper Bratt hade en produktiv säsong med New Jersey Devils. Foto: Ed Mulholland-Imagn Images

Fick Sheldon Keefe som coach i New Jersey

Den som tog över laget var Sheldon Keefe som anslöt från Toronto Maple Leafs inför säsongen. En viss kontrast jämfört med den något lugnare och mer rutinerade Lindy Ruff.



– Ja, så var det absolut. Jag tyckte jättebra om Lindy och hade en väldigt bra relation med honom.

– Keefe blev någon nytt i och med att han är så extremt hockeysmart. Han lärde mig mycket under säsongen. Nu har vi spelat en säsong med honom och lärt oss hur han är. Han har lärt sig mer om oss spelare, hur vi fungerar och jobbar. Nu hoppas jag att vi ska ta det till nästa nivå.

Hur ser du på din prestation?

– Jag tycker själv att jag tog ett nytt steg. Jag har pratat med mig själv och coacherna om att ta nya steg varje år. Det är allt vad jag jobbar för.

– Sedan spelar det ingen roll hur nöjd jag är med föregående säsong. Jag vill fortfarande ta ett nytt steg.

– Absolut steppade jag upp från säsongen innan. Speciellt i slutspelet där jag spelade bättre. Hade en bättre pondus, tog för mig ännu mer och fanns där för laget när det behövdes göra mål, poäng eller vinna matcher.

Det var trots allt din bästa säsong poängmässigt, även om såklart inte allt går att mäta i just antalet gjorda poäng.

– Nej, så är det, men det är absolut kul att se det på så sätt, nummer som går upp varje år. Jag sätter höga krav på mig själv och jobbar hårt för att ta mig dit varje säsong.

Påverkades du mycket under säsongen av din axelskada?

– Det är varit något jag haft med mig sedan några år tillbaka och inte bara den här säsongen. Det har legat och dragit under några säsonger nu. På så sätt har jag känt av det någon gång, men det har mest varit en grej som varit instabil.

– Nu känns det definitivt skönt att jag fått det fixat. Förhoppningsvis släpper den spärren nu och jag kan ta ännu ett steg på grund av att skadan känns bättre.

Hur mår axeln idag?

– Bra. Operationen gick väldigt bra. Jag fick en jättebra hjälp och stannade kvar i New Jersey under fyra och en halv vecka efter operationen. Under den tiden fick dom ha koll på axeln och jag fick träna där på gymmet under planering av min fyscoach, Gustav Pettersson, här ifrån Sverige.

– Han tillsammans med New Jersey gjorde upp mitt vanliga fysupplägg och hur det går hand i hand med rehab och allt sådant.

– Allt har gått jättebra och axeln mår bättre och bättre för varje vecka, så jag ser ut att vara redo till campen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Jesper Bratt missade hockey-VM

Skadan gjorde också att Jesper Bratt tvingades att tacka nej till VM på hemmaplan.

– Det var jättetufft, faktiskt jättetuffa dagar. Efter säsongen visste jag att det kanske behövde göras någonting och det låg där bak att läkarna ville ha den konversationen.

Jag visste själv också hur viktigt det faktiskt skulle vara att få det fixat.

– Samtidigt… Jag fick sitta där hemma med nyopererad axel och kolla Sverige spela VM. Jag hade redan tänkt tanken att lägga ut biljetter till folk och spela ett VM på hemmaplan var något jag alltid drömt om.

– Det var tråkigt, men jag var bara tvungen att göra det som var bäst för mig själv och laget. Försöka läka mig på lång sikt för att kunna vinna Stanley Cup.



2026 kommer dessutom ett OS där Jesper Bratt gärna finns med.



– Precis. Det är absolut något jag har i bakhuvudet och något jag tänker mycket på. Speciellt efter att jag fått chansen att spela 4 Nations. Där märkte jag hur kul det var att spela en turnering med dom bästa mot dom bästa. Samla ihop sig med svenska gänget.

– Allt var så sjukt coolt. Redan då, när jag åkte därifrån, var det som att jag längtade till att OS faktiskt ska börja. Det ska bli extremt roligt.



Inför OS-turneringen har Sam Hallam tagit ut sex spelare som klara, men ingen av dessa var Jesper Bratt trots att han var poängbästa svensk i NHL senaste säsongen.



– Man gjorde så även inför 4 Nations. Att det tidigt ska tas ut sex spelare så alla fans ska få upp hoppet om att det ska bli en rolig turnering och så vidare.

– Det är sex superduktiga spelare som blivit uttagna för Sverige. Förhoppningsvis får jag vara med och spela med dom.

”Jag har stora mål”

Nu väntar en ny säsong med New Jersey, vilka förväntningar har du på den?

– Jag har stora mål. Absolut tar jag med mig saker från förra säsongen och vill bygga på det. Framför allt är det vi känner nu, hur vi som grupp kan bli individuellt bli mycket bättre, men också som lag bli en bättre lagmaskin som ska stå på sig under tuffa tider, vinna tuffa matcher.

– Bygga på något som är kontinuerligt och inte bara vara bra ena kvällen för att gå helt platt matchen efter utan att vi kan hålla en nivå skapar en trygghet i laget. Vi vet att ”så här måste vi spela för att vinna”. Jag tror också att det är så man vinner och går långt under ett slutspel.

– Kollar man på Florida och dom här lagen så vinner dom tuffa matcherna. Även om inte alla har sin bästa kväll tuggar man på och är lagmaskinen som natt efter natt spelar en fantastisk hockey.

– Det är dit vi måste komma som lag och det börjar med den personliga utvecklingen. Hur seriös man själv är på en individnivå. Försöka vara bäst varje dag och hur man tränar varje dag. Sedan tar man det till laget och skapar en grym grund där.

Du är själv en av mest erfarna spelarna i laget, hur ser du på din roll i det du och laget strävar mot?

– Det är en roll som kommer av att jag är seriös och lagt ner ett hårt jobb under en lång tid. Att jag vill framåt hela tiden. Vara den här motorn och drivkraften som folk egentligen bara följer efter.

– Jag är inte den som snackar mest eller pratar non-stop i omklädningsrummet, men jag försöker se till under träningar, matcher, i gymmet och hur jag tar hand om mig själv på en daglig basis…

– Att jag försöker vara en modell, även för äldre, men definitivt för yngre spelare. ”Okej, vi måste lägga in en nivå till” eftersom det krävs att vara där 24 timmar om dygnet för att vara på den här nivån.

– Det är vad som fungerar för mig i alla fall. Jag tror att jag vunnit ganska mycket respekt från folk i laget bara för att jag är den jag är.

Jacob Markström. Foto: Ronnie Rönnkvist

Dessutom har du Jacob Markström i laget…

– (Skratt) ”Markan” är en fantastisk ”team mate”. Han är superviktig och en fantastisk person. En av dom bästa ”team matsen” jag haft.

– Just hur tävlingsinriktad han är och brinner för att vinna. Han själv har aldrig varit med och vunnit så hans steg till oss var för att just få chansen att vinna. Han vill vara med på den här resan lika mycket som jag och många andra i laget.

– Vi har kommit honom och familjen väldigt nära under den här säsongen. En fantastisk person och det blir mycket garv, avslutar Jesper Bratt.

