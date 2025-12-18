Hyllar Landeskog: ”Har alla delar som en kapten ska ha”

Colorado har den här säsongen – så här långt – visat sig vara NHL:s klart bästa lag.

Många ser också Colorado som storfavoriter att vinna Stanley Cup. En av dessa är tidigare NHL-spelaren och Radiosportexperten, Johan Garpenlöv.

– Jag tippade faktiskt inför säsongen att Colorado kommer att vinna Stanley Cup så det håller jag fast vid, säger Johan Garpenlöv till hockeysverige.se

Johan Garpenlöv är full av beundran för Gabriel Landeskog.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

Garpenlöv lyfte inför säsongen fram Colorado Avalanche som det lag som han tror kommer att vinna Stanley Cup. Det finns många nycklar bakom att laget har gått som tåget, menar han.

– Det finns flera nycklar och är sällan bara en. Nummer ett skulle jag säga är att Colorado har ett väldigt talangfullt lag. Plus att man kanske har dom två bästa spelarna i ligan fast på två olika positioner. Då menar jag Nathan MacKinnon och Cale Makar. En forward och back som dominerar på sina positioner.

– Sedan tror jag nyckeln för Colorado är att ”Gabbe” Landeskog är tillbaka som kapten. Det tror jag är jätteviktigt eftersom man där får någon som är loket i den föreningen och pekar ut vägen.



I vad ligger Gabriel Landeskogs storhet som du ser det?

– Hans storhet är att han bara är sig själv. I det är han en trovärdig person och jag tycker att han har ett trovärdigt spel.

– Han kommer till varje match och spelar sitt spel. Dessutom är han väldigt duktig att prata inför gruppen och säger rätt saker. Det är många som pratar mycket, men inte säger rätt saker. Med rätt saker menar jag vad som är bäst för laget. Att om vi har kommit överens om något så gör vi det.

– I och med att ”Gabbe” är född ledare så har han den där auktoriteten, att folk lyssnar när han säger något och följer honom. Han har alla delar som en kapten ska ha.

– Just också det här att han står upp för sina lagkamrater. Vi har sett flera gånger om att han är beredd att till och med släppa handskarna när någon gör något oschysst mot någon i hans lag eller honom själv. Det är också ett sätt att leda på.

Orden om Landeskog: ”Det som saknats är den här ledaren”

Du som har spelat i NHL, vad betyder det för lagen att ha en kapten och naturlig ledare som till och med är beredd att släppa handskarna för backa upp sina lagkompisar?

– Där borta är det jätteviktigt. Inte bara just att man släpper handskarna, men just att han är beredd att stå upp för sina lagkamrater. Det är en del i att vara ledare.

– Nu har Colorado säkert flera andra som också är bra ledare, men du måste ändå alltid ha den här ultimata ledaren som driver dom andra, visar och pekar ut vägen. Sådan är han, vilket betyder oändligt mycket.

– Det ser vi i Colorado den här säsongen. Han är det som Colorado saknat senaste åren för lagmässigt är det inte superstora skillnader. Det som saknats är den här ledaren, kaptenen.



Många pratar om Connor McDavid och Sidney Crosby, men vilken nivå tycker du Nathan MacKinnon håller i relation till dessa båda?

– Han är en elitspelare och har under flera år varit en av NHL:s bästa forwards, bästa spelare.

– Han har en spelstil som jag gillar och har också alla delar i sitt spel. Skickligheten, farten, fysiken, kan göra mål, spela fram… Alla delar som jag gillar. Framför allt tar han sig in i tuffa ytorna och är inte heller blyg att ta sig in där. Och har en fysisk närvaro på isen.

Gabriel Landeskogs lagkamrat Nathan MacKinnon har briljerat hittills i år.

© Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Hyllar svensken: ”Jättekul för Victor”

Colorado har en svensk ytterligare i laget, Victor Olofsson.



– Jättekul för Victor att han fått en roll i det här laget i powerplay och producerar där.

– Han har också en spets i sitt målskytte och skott. Det får han också utnyttja i det här laget och med dom spelarna. Han har funnit sin roll där. Bra också av Colorado att plocka upp honom.



Den svaghet Johan Garpenlöv kan se i Colorado är målvaktssidan. Så här långt har man gått på tre målvakter, Mackenzie Blackwood, Scott Wedgewood och även Trent Miner.



– Jag tror att målvaktssidan kan vara deras akilleshäl. Finns det möjlighet att stärka upp där inför slutspelet tror jag att dom försöker göra det, men det dräller inte av målvakter på marknaden.

– Det skulle vara om det dyker upp någon målvakt vid trejding deadline. Har man inte allt för mycket att förlora på en sådan bytesaffär går dom kanske för det.



Ser vi Gabriel Landeskog som lagkapten i OS?

– Absolut. Jag svårt att se honom att inte vara det. Han är uttagen. Är han hel och kommer till OS förväntar jag mig att han kommer vara kapten, avslutar Johan Garpenlöv.