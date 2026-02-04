”Då tror jag att vi har alla förutsättningar att gå långt”

Innan avresan till Milano reste hockeysverige.se till Täby för att lyssna med SDE:s OS-trio, Emma Söderberg, Lisa Johansson och Jessica Adolfsson vad som krävs för att gå långt i ett OS och vilka förväntningar trion har på turneringen.



– Det som krävs om ska gå långt i ett OS är att alla har samma målbild och förväntningar på vad vi måste göra, säger Emma Söderberg.

Lisa Johansson, Emma Söderberg och Jessica Adolfsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

TÄBY (HOCKEYSVERIGE.SE)



I morgon med nedsläpp 12.10 inleder Tre Kronor Dam sitt OS-spel med spel mot Tyskland. Innan avresan till Milano reste hockeysverige.se till Täby för att lyssna med SDE:s OS-trio, Emma Söderberg, Lisa Johansson och Jessica Adolfsson vad som krävs för att gå långt i ett OS och vilka förväntningar trion har på turneringen.



– Det som krävs om ska gå långt i ett OS är att alla har samma målbild och förväntningar på vad vi måste göra, säger Emma Söderberg och fortsätter:

– Sedan gäller det att alla gör sina topprestationer under just mästerskapet. Det kan vara svårt att pricka in vissa gånger, men om alla träffar rätt tror jag att vi har alla förutsättningar att gå långt.

Johanssons fjärde OS: ”Väldigt bra lag”

Vad blir viktigt vid sidan av?

– Att komma ihop som grupp, ha väldigt kul tillsammans och bygga en tillit till varandra. Ju bättre relationer man har med varandra desto med kommer man kämpa för varandra.



För Lisa Johanssons del blir turneringen i Milano hennes fjärde OS och Hon har varit med och sattkittet som svenska laget byggt sin grund på under Förbundskaptenen, Ulf Lundbergs tid från 2020 till idag.



– Jag vet att det här kittet är viktigt. Ser man på lag som går långt, många gånger är inte det som sägs intervjuer att man har bäst skillade spelarna, bästa powerplay och så vidare viktigast. Utan jag tror att den delen utanför är jätteviktig. Sedan är det såklart på isen man prestera.

– Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag på pappret. Kan vi sedan få ihop det, och som Emma sa tidigare, få alla att topprestera under OS tror jag att vi kan gå riktigt långt.

Lisa Johanssons fjärde OS väntar.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad ser du som styrkan i gruppen?

– Mixen av all erfarenhet och unga spelarna som kommer in med mycket energi.



Jessica Adolfsson har missat en hel del hockey senaste året på grund av en skadeproblematik, men har nu kommit tillbaka starkt i SDHL för SDE.



– Erfarenhet, energi och det jag framför allt kan hjälpa till med är att jag har tränat med toppspelarna i Kanada, men också några från USA, svarar 27-åringen från Linköping då hockeysverige.se frågar om vad hon hoppas att tillföra gruppen.

– Jag kan bidra med lite perspektiv i form av just det. Jag vet att jag kan hantera de här spelarna på träningarna och känner mig trygg i det. Med det också visa att alla andra i laget också kan det.



Kan du Emma med flera som spelat i PWHL bli viktiga i det här med att ni mött Kanada och USA:s bästa spelare och då få övriga spelare att kanske släppa ner axlarna, att de inte är så märkvärdiga att möta?

– Ja, exakt. Desto mer vi möter Kanada och USA, får lära känna spelarna och så vidare runt om och utanför, att de bara är människor, känns inte uppgiften så omöjlig längre.

”Så jäkla underbart, ursäkta mitt språk”

Små rinkar…

– Så jäkla underbart. Ursäkta mitt språk, säger Jessica Adolfsson med ett skratt och fortsätter:

– Personligen vet jag att mitt spel lyfts väldigt mycket då det är liten rink. Det går snabbare och jag är helt enkelt en bättre spelare då. Jag slipper tänka så mycket utan går mer på känsla och kroppen får leda vägen, så jag ser jättemycket fram emot att spela på liten rink igen.



Emma, är det stor skillnad på målvaktsspelet i stor respektive liten rink?

– Jag har switchat fram och tillbaka ganska mellan rinkarna så jag tycker inte att jag märker någon större skillnad nu, säger Emma Söderberg.

– Det är mer att det är fler farliga platser i zonen och blir mer lägen, men jag tycker ändå att det går snabbt att ställa om sig. Ett skott från sargkanten på liten rink blir mycket närmare än ett från sargkanten i SDHL.

– Visst blir det farligare lägen med liten rink, men också en roligare hockey.



Hur ser du på målvaktstrion Uffe Lundberg plockat med till Milano?

– Både Tindra och Ebba har haft helt fantastiska säsonger. Jag tycker att vi har en jättebra målvaktsgrupp så det ska bli kul att tävla och ”kompa” ihop med dem.

– Jag har varit med både Ebba och Tindra tidigare så det ska bli kul att köra tillsammans igen.

Hyllar laget: ”Superbra gäng”

Jessica, du är en av sju backar.

– Superkul och superbra gäng. Det är många som varit med relativt länge i landslaget, säger Adolfsson.

– Också den här nordamerikanska ”viben” på många av backarna och jag ser fram emot att spela med dem.

– Kanske att styrkan är just en blandning av erfarenhet och kaxighet. Väldigt ”skillade” backar över lag, mycket kreativitet och lugn. Just att det finns en kyla i kaxigheten.



Står du själv just för erfarenhet och kaxighet?

– (Skratt) Jag jobbar på kaxigheten, men erfarenheten kan jag stå för.

Jessica Adolfsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Lisa Johansson är äldst bland forwards, egentligen i hela truppen. Hon gjorde sina första landskamper 2011 och riksseriedebut 2005.



– Vi har en väldigt stark forwardsuppsättning. Det jag tycker är mest intressant med forwardssidan, om vi kollar på hur alla har presterat hemma oavsett vart hemma är, så är det bra statistik på alla forwards.

– Mixen av att alla som är uttagna kan ta det defensiva jobbet, men också bidra offensivt. Vilket jag tycker är väldigt starkt som grupp eftersom det då inte bara är en eller två kedjor som leder offensiva delen. Det kan vara vem som helst av oss 13 uttagna som kan avgöra matcher, vilket är kul.

Tankarna om stjärnbacken: ”Sprider ett väldigt lugn”

Vem gör första målet för Sverige i OS?

– Hanna Thuvik!



Emma, vad innebär det att Maja Nylén-Persson är tillbaka och att som målvakt få spela med henne framför sig?

– Det är jättekul att ha tillbaka Maja i gruppen efter hennes skada och operation förra året.

– Hon har varit med så många år, har en erfarenhet och sprider ett väldigt lugn. Maja ser så cool ut när hon spelar och det ser inte ut som hon försöker allt för mycket, men kan göra det mesta ändå. Hon kommer bidra väldigt mycket i den här turneringen.

Söderberg hyllar Nylén-Persson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Det är 20 år sedan Sverige tog medalj i OS-hockeyn på damsidan, hur lång räcker det här laget?

Emma Söderberg:

– Jag tror att vi kan gå för det. Jag har en jättebra känsla för den här gruppen så det är dags att bryta den här långa sviten och ta medalj.

Lisa Johansson:

– Jag kan bara hålla med och tror stenhårt på medalj i år.

Jessica Adolfsson:

– Jag håller med de båda tidigare talarna.





