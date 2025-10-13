Klart: Här är Hallams nya jobb

Sam Hallam lämnar Tre Kronor efter säsongen.

Från och med nästa säsong blir han huvudtränare i schweiziska Genève-Servette.

Sam Hallam blir ny tränare i Genève-Servette från och med nästa säsong.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Under måndagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att Sam Hallam kommer att lämna sitt jobb som förbundskapten för Tre Kronor efter säsongen.



Nu står det klart vad som blir Hallams nya hockeyjobb. Via sin hemsida meddelar Genève-Servette att svensken blir klubbens nya huvudtränare från och med nästa säsong.



Kontraktet sträcker sig fram till 2029.



– Sams ankomst inför nästa säsong är utmärkta nyheter för oss. Vi är övertygade om att han, tack vare sin stora erfarenhet och sina tekniska och sociala färdigheter, kommer att kunna utveckla klubben. Den här tidiga tillkännagivelsen gör att situationen kring tränarposten blir tydlig, vilket är mycket viktigt för planeringen av truppen och visionen inför nästa säsong, säger general managern Marc Gautschi till klubbens hemsida.

Sparkade tränaren tidigare i höstas

Genève-Servette sparkade tidigare under säsongen sin huvudtränare Yorick Treille.



För Sam Hallam blir detta hans första tränarjobb utomlands, då han förutom förbundskapten för Tre Kronor varit långvarig tränare i Växjö Lakers, där han vann tre SM-guld under sin tid som huvudtränare mellan 2012 och 2022. Hallam har även varit huvudtränare i hockeyallsvenska BIK Karslkoga (tidigare Bofors).

Genève-Servette fann det schweiziska mästerskapet 2023, men har sedan dess haft det tyngre. Säsongen 2023/24 slutade laget på en tiondeplats och misslyckades med att ta sig till kvartsfinal, medan man ifjol slutade på en tolfteplats och missade slutspel helt och hållet. Efter 14 spelade matcher ligger Genève-Servette på en fjärdeplats i den schweiziska ligan med tolv poäng upp till serieledande Davos.

