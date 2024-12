Målvaktens känslosamma seger: “Vi är superstolta”

Skadebekymmer höll Matt Murray borta från hela NHL-säsongen ifjol.

I natt var målvakten tillbaka mellan Toronto Maple Leafs stolpar – som en vinnare.

– Det var mycket känslor, säger Murray till NHL.com efter 6–3-segern mot Buffalo.

Matt Murray vann i vad som var hans första NHL-match på över 20 månader. Foto: Adrian Kraus/AP Photo/Alamy

Matt Murrays tid sedan trejden från till Toronto 2022 har präglats av skadebekymmer. Under sin första säsong i klubben spelade han 26 matcher för Maple Leafs, innan en omfattande höftoperation förra säsongen höll honom borta från spel i NHL under hela säsongen.

Murray förlängde kontraktet med Toronto i somras och har inlett säsongen i AHL, men blev uppkallad till Maple Leafs inför nattens möte med Buffalo för att få göra sitt första NHL-framträdande sedan april 2023. Då lyckades Murray stoppa 24 av 27 skott när Toronto bortabesegrade Sabres med 6–3.

– Det var mycket känslor. Jag försökte hålla dem under kontroll eftersom en match ska spelas, men jag hade en stund där under uppvärmningen och nationalsången där jag tog tillfället i akt att ta in allt. Det har varit en lång resa för mig och jag har haft många människor som hjälpt mig. Efter det försökte jag gå in i matchen. Laget spelade bra framför mig och jag är superglad att vi tog en seger, säger Murray till NHL.com.

“Vi är superstolta”

Segern var Murrays första i NHL sedan mars 2023.

– Vi är alla väldigt glada för honom, med tanke på vad han har gått igenom. Han har säkert tvekat rätt mycket, men han har kunnat hålla i och ta sig igenom allt mentalt. Det har varit en lång väg tillbaka för honom och vi är superstolta över honom, säger lagkamraten Max Domi.

Toronto hade ett fast grepp om taktpinnen i matchen från start till mål, där Maple Leafs tog en tidig ledning i matchen via Bobby McMann, en ledning som man sedan aldrig släppte. William Nylander avrundade matchens målskytte med sitt 6–3-mål i tom kasse och hade utöver det även två passningspoäng, medan Rasmus Dahlin lämnade sin comeback efter sin skada utan poäng och med över 27 minuters istid.

Buffalo Sabres – Toronto Maple Leafs 3–6 (0–2, 2–3, 1–1)

Buffalo: JJ Peterka (9), Mattias Samuelsson (2), Owen Power (5).

Toronto: Bobby McMann (8), Auston Matthews (11) Nick Robertson (5), Max Domi (3), Max Pacioretty (5), William Nylander (21).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.