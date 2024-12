Efter petningen – forne supertalangen trejdas

New York Rangers-forwarden Kaapo Kaako vädrade tidigare i veckan sitt missnöje över att petas av tränaren Peter Laviolette. I natt trejdades den forne supertalangen till Seattle Kraken.

Kaapo Kakko trejdas till Seattle Kraken. Foto: Charles LeClaire/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Efter fem och en halv säsong ger New York Rangers upp på den forne supertalangen Kaapo Kakko.

Under natten till torsdag, svensk tid, trejdades den 23-årige finländaren till Seattle Kraken i utbyte mot backen Will Borgen, ett tredjerundeval samt ett sjätterundeval i den kommande NHL-draften.

– Vi har tittat på lite olika alternativ och med Jordan Eberle borta så var vi tunna på högersidan. Här har vi en kille som kan spela högerforward. Han är storvuxen och har en del skicklighet. Vi kände att detta var rätt drag att göra, säger Krakens general manager Ron Francis till klubbens hemsida.

Kritisk till petningen

Kakkos namn har cirkulerat i trejdrykten under en tid, men trejden kommer bara dagar efter att Kakko vädrat sitt missnöje över att petas av tränaren Peter Laviolette under den tunga period som New York Rangers just nu går igenom.

– Jag blev förvånad, ja. Jag vet att man måste göra något som tränare när man förlorar matcher, men jag tycker att det är lätt att välja en ung kille och sparka ut honom. Så känner jag, ärligt talat, sade Kakko till New York Post.

Valdes tvåa i NHL-draften 2019

23-årige Kaapo Kakko draftades som andra spelare totalt av New York Rangers i 2019 års NHL-draft, där det länge debatterades huruvida han eller Jack Hughes skulle väljas som första spelare totalt av New Jersey Devils. Devils valde Hughes, som med åren vuxit ut till en storstjärna i NHL som förra säsongen öste in 74 poäng på 62 matcher. Kakko hamnade i sin tur i Rangers där han inte alls fått samma fart på sin produktion.

Kakko tog klivet raka vägen från Liiga-laget TPS till New York Rangers hösten 2019. Han har under sina fem och en halv säsonger i NHL producerat 131 poäng på 330 matcher.