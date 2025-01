Jätteräddningen: “Han var helt otrolig”

New Jersey lyckades i natt bryta sin förlustsvit och bortabesegra Seattle.

Detta efter att Jacob Markström rånat Eeli Tolvanen på vad som såg ut som ett givet mål.

– Han var helt otrolig, säger tränaren Sheldon Keefe.

Efter fyra raka förluster lyckades New Jersey Devils i natt bryta sin förlustsvit i sin sista match på bortaturnén på västkusten.

Devils bortabesegrade Seattle Kraken – mycket tack vare Jacob Markströms spel mellan stolparna. Den svenske stjärnmålvakten stod för en rad spektakulära räddningar i 3–2-segern.

– Han var helt otrolig. Han räddade oss flera gånger. Vi gjorde stora misstag och de fick stora chanser. Han gjorde otroliga räddningar och det är vad man behöver från sina bästa spelare, säger tränaren Sheldon Keefe till klubbens hemsida.

I den första perioden stod han för en jätteräddning på Oliver Bjorkstrand, innan han i den tredje perioden stod för matchens svettigaste räddning. Vid ställningen 3–2 fick Eeli Tolvanen öppet mål efter en fin passning från Shane Wright, men när finländaren bara skulle styra pucken in i det tomma målet lyckades Markström släng dit sin plockhandske och stoppa pucken.

– Det enda man försöker göra är att rädda pucken. När det händer är det en bra känsla. Jag hade några studsar som studsade mot mig tidigare, så jag förtjänade väl det, säger Markström.

ANOTHER SAVE OF THE YEAR CANDIDATE FROM JACOB MARKSTROM!! 🤯 pic.twitter.com/09yIKJrb9j